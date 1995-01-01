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    Ди Натале: «Лацио» больше остальных заслужил чемпионский титул»

    Экс-форвард сборной Италии Антонио Ди Натале назвал сильнейшую команду страны в текущем сезоне.

    «Я считаю, что это«Лацио». У них прекрасный тренер и отличный коллектив. Они способны дать бой любому сопернику. Да, «Интер» и «Ювентус» также хороши, но для меня «Лацио» стоит на первом месте.

    Они показывают прекрасный футбол. К тому же, «Лацио» – единственная команда в этом сезоне, дважды обыгравшая «Ювентус». Если они сохранят этот настрой, то могут добиться успеха», – цитирует бывшего футболиста «Удинезе» Juvenews.eu.

    • На данный момент подопечные Симоне Индзаги занимают второе место в таблице Серии А, набрав 62 очка.
    • Римский клуб уступает лидирующему «Ювентусу» один балл.
    • Ранее стало известно, что чемпионат Италии был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавруса.
    • Его рассчитывают возобновить в конце мая.

    Источник: Juvenews.eu

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