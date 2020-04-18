Ди Натале: «Лацио» больше остальных заслужил чемпионский титул»

Экс-форвард сборной Италии Антонио Ди Натале назвал сильнейшую команду страны в текущем сезоне.
«Я считаю, что это«Лацио». У них прекрасный тренер и отличный коллектив. Они способны дать бой любому сопернику. Да, «Интер» и «Ювентус» также хороши, но для меня «Лацио» стоит на первом месте.
Они показывают прекрасный футбол. К тому же, «Лацио» – единственная команда в этом сезоне, дважды обыгравшая «Ювентус». Если они сохранят этот настрой, то могут добиться успеха», – цитирует бывшего футболиста «Удинезе» Juvenews.eu.
- На данный момент подопечные Симоне Индзаги занимают второе место в таблице Серии А, набрав 62 очка.
- Римский клуб уступает лидирующему «Ювентусу» один балл.
- Ранее стало известно, что чемпионат Италии был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавруса.
- Его рассчитывают возобновить в конце мая.
Источник: Juvenews.eu