Ди Натале: «Лацио» больше остальных заслужил чемпионский титул»

Экс-форвард сборной Италии Антонио Ди Натале назвал сильнейшую команду страны в текущем сезоне.

«Я считаю, что это«Лацио». У них прекрасный тренер и отличный коллектив. Они способны дать бой любому сопернику. Да, «Интер» и «Ювентус» также хороши, но для меня «Лацио» стоит на первом месте.

Они показывают прекрасный футбол. К тому же, «Лацио» – единственная команда в этом сезоне, дважды обыгравшая «Ювентус». Если они сохранят этот настрой, то могут добиться успеха», – цитирует бывшего футболиста «Удинезе» Juvenews.eu.