Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Express: «Барселона» предложила «Эвертону» подписать Коутиньо

    «Барселона» контактирует с «Эвертоном» по поводу трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо.

    По информации Express, каталонский клуб предложил английским коллегам услуги бразильца и те проявили заинтересованность.

    Сообщается, что «Барса» готова отдать игрока в аренду или продать за 80 миллионов фунтов.

    • В текущем сезоне хавбек играет в «Баварии» на правах аренды.
    • Коутиньо забил девять голов и сделал восемь ассистов в 32 матчах за мюнхенскую команду.

    Источник: Express

    Ежедневная британская газета. Основана в 1900 году.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:34
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2208

      BlackMurder 51 минуту назад

      Бавария вполне может его продлить, ему там комфортно, да мб этот сезон не айс, да и он еще не закончен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1132

      FENIX-SL 1 час назад

      реал рушит карьеры талантов кстати

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +993

      Romio-xxx > FENIX-SL 37 минут назад

      А при чем здесь Реал?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76173
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru