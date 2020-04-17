Express: «Барселона» предложила «Эвертону» подписать Коутиньо

«Барселона» контактирует с «Эвертоном» по поводу трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо.
По информации Express, каталонский клуб предложил английским коллегам услуги бразильца и те проявили заинтересованность.
Сообщается, что «Барса» готова отдать игрока в аренду или продать за 80 миллионов фунтов.
- В текущем сезоне хавбек играет в «Баварии» на правах аренды.
- Коутиньо забил девять голов и сделал восемь ассистов в 32 матчах за мюнхенскую команду.
Источник: Express
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