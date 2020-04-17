Евсеев – о Бышовце: «Он убрал меня из «Локомотива». Я был ему слишком неудобен. После этого я с ним не здоровался»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал пост, посвященный бывшему тренеру «Локомотива» Анатолию Бышовцу. После 2007 года они не здороваются.

«Слово на букву «Б» — это Бышовец. Он убрал меня и Дмитрия Лоськова из «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны ему, и слишком сильная была ассоциация с Семиным и недавними большими победами клуба. Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики «Локо» тех, кто был частью клуба. Я не здоровался с ним после этого. Жизнь расставила все по своим местам. Футбольная жизнь, в первую очередь», – считает Евсеев.

Под руководством Бышовца «Локомотив» в 2007 году взял Кубок России.

С 2007 года тренер самостоятельно не работал.

«Уфа» Евсеева идет в РПЛ девятой.