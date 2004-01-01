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    Евсеев – о Бышовце: «Он убрал меня из «Локомотива». Я был ему слишком неудобен. После этого я с ним не здоровался»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал пост, посвященный бывшему тренеру «Локомотива» Анатолию Бышовцу. После 2007 года они не здороваются.

    «Слово на букву «Б» — это Бышовец. Он убрал меня и Дмитрия Лоськова из «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны ему, и слишком сильная была ассоциация с Семиным и недавними большими победами клуба. Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики «Локо» тех, кто был частью клуба. Я не здоровался с ним после этого. Жизнь расставила все по своим местам. Футбольная жизнь, в первую очередь», – считает Евсеев.

    • Под руководством Бышовца «Локомотив» в 2007 году взял Кубок России.
    • С 2007 года тренер самостоятельно не работал.
    • «Уфа» Евсеева идет в РПЛ девятой.

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    Публикация от text (@vadimevseev16) 16 Апр 2020 в 11:29 PDT

    Источник: инстаграм Вадима Евсеева

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +485

      фанат джигурды 1 час назад

      Правильно Вадим говорит, что футбольная жизнь всё расставила по своим местам.
      Бышовец- это антирекорд сборной (0-0-5), мутное письмо 14-ти и начало ямы для Локомотива!!!

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      Рейтинг: +2444

      Hektor 84 1 час назад

      Бышовец еще та гнилушка. Кроме победы на олимпиаде и похвастаться не чем. И то его заслуга в той победе нулевая. Состав той сборной был давно сформирован и по именам был не плох.

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