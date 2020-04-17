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  • Евсеев – о Бышовце: «Он убрал меня из «Локомотива». Я был ему слишком неудобен. После этого я с ним не здоровался»

Евсеев – о Бышовце: «Он убрал меня из «Локомотива». Я был ему слишком неудобен. После этого я с ним не здоровался»

17 апреля 2020, 11:08
9

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал пост, посвященный бывшему тренеру «Локомотива» Анатолию Бышовцу. После 2007 года они не здороваются.

«Слово на букву «Б» — это Бышовец. Он убрал меня и Дмитрия Лоськова из «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны ему, и слишком сильная была ассоциация с Семиным и недавними большими победами клуба. Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики «Локо» тех, кто был частью клуба. Я не здоровался с ним после этого. Жизнь расставила все по своим местам. Футбольная жизнь, в первую очередь», – считает Евсеев.

  • Под руководством Бышовца «Локомотив» в 2007 году взял Кубок России.
  • С 2007 года тренер самостоятельно не работал.
  • «Уфа» Евсеева идет в РПЛ девятой.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Бышовец Анатолий Евсеев Вадим
Комментарии (9)
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Hektor 84
1587113201
Бышовец еще та гнилушка. Кроме победы на олимпиаде и похвастаться не чем. И то его заслуга в той победе нулевая. Состав той сборной был давно сформирован и по именам был не плох.
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фанат джигурды
1587114045
Правильно Вадим говорит, что футбольная жизнь всё расставила по своим местам. Бышовец- это антирекорд сборной (0-0-5), мутное письмо 14-ти и начало ямы для Локомотива!!!
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морозз
1587120342
Как бы мы не относились к Бышевцу, но хотел бы заметить что под его руководством мы в последний раз взяли Олимпиаду и после него пшик! Не надо его хаять, на тот момент он посчитал что Евсеев и Лоськов саботируют его распоряжения!
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G.P.
1587134463
Терпеть не могу Бышовца за эти решения по Лоськову и Евсееву. У него ещё было странное решение по Сычеву, когда он его фланговым нападающим хотел сделать. В итоге, тот забыл, как голы забивать.
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