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  • Агент Абрамов – о переходе Дзюбы в «Лацио»: «Он не поедет туда, даже если его затащат. Не знаю, кому захочется сейчас в Италию»

Агент Абрамов – о переходе Дзюбы в «Лацио»: «Он не поедет туда, даже если его затащат. Не знаю, кому захочется сейчас в Италию»

16 апреля 2020, 15:13
4

Агент ФИФА Владимир Абрамов высказался по поводу возможного трансфера форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Лацио». Ранее появилась информация, что футбольный агент Жорже Мендеш предложил Дзюбу римскому клубу.

– Артем Дзюба будет волноваться по поводу нового контракта с «Зенитом».

– Согласен. Его надо успокоить и заверить, что контракт будет подписан. Другое дело, на какую сумму.

– Конечно, условия важны.

– Четыре месяца назад мы говорили, что ему нужно повысить контракт за заслуги перед Отечеством. Сейчас этот вопрос звучит несколько по-другому. Откуда черпать эти деньги, если все страны мира, в том числе и Россия, оказались в сложном положении?

– Как вы думаете, появившиеся разговоры об интересе «Лацио» к Дзюбе – это вбросы, работающие на увеличение суммы контракта с «Зенитом»?

– Я предпринимал такие вещи в своей деятельности. По просьбе клубов. Чтобы создать правильную волну для создания ажиотажа и взвинчивания трансферной суммы или зарплаты футболиста. Но мне кажется, что Дзюба не поедет в «Лацио». Даже если его туда затащат. Я не знаю, кто сейчас поедет в Италию. Это будет тоже использоваться при подписании нового контракта. Парень, куда ты денешься? Это некрасиво звучит по отношению к Дзюбе, который заслужил честных переговоров, но нужно реально смотреть на вещи. Разговор ведь не только о нем, а о стоимости всех российских игроков. Надо смотреть, что случится с европейским рынком. Сколько там освободится игроков равных по классу или более высокого класса. И какая будет цена на них.

  • В этом сезоне РПЛ Дзюба сыграл 21 матч, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.
  • Рыночная стоимость россиянина – 13 миллионов евро.

Медведев: «Зенит» рассмотрит возможность продажи Дзюбы? Такого варианта нет»

Агент Сафонов: «Дзюба не подойдет «Лацио». Его поезд давно ушел»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Лацио Дзюба Артем
Комментарии (4)
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Давид59
1587039340
Агент ФИФА? Это что за должность?
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DOCTOR PENALTY
1587045166
Ну вот и придумали как без потерь выйти из неловкого положения. Пандемия всё спишет.
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paracetamol
1587045955
Да никуда он не поедет, ему и в Зене хорошо!
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Hektor 84
1587108650
Только причину не правильную назвал. Ему там платить столько не будут и там за место в основе пахать надо будет. А конкуренты Кайседо и Имобиле. Сидеть ему там и играть в лучшем случае в кубке Италии.
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