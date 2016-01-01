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    Агент Абрамов – о переходе Дзюбы в «Лацио»: «Он не поедет туда, даже если его затащат. Не знаю, кому захочется сейчас в Италию»

    Агент ФИФА Владимир Абрамов высказался по поводу возможного трансфера форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Лацио». Ранее появилась информация, что футбольный агент Жорже Мендеш предложил Дзюбу римскому клубу.

    – Артем Дзюба будет волноваться по поводу нового контракта с «Зенитом».

    – Согласен. Его надо успокоить и заверить, что контракт будет подписан. Другое дело, на какую сумму.

    – Конечно, условия важны.

    – Четыре месяца назад мы говорили, что ему нужно повысить контракт за заслуги перед Отечеством. Сейчас этот вопрос звучит несколько по-другому. Откуда черпать эти деньги, если все страны мира, в том числе и Россия, оказались в сложном положении?

    – Как вы думаете, появившиеся разговоры об интересе «Лацио» к Дзюбе – это вбросы, работающие на увеличение суммы контракта с «Зенитом»?

    – Я предпринимал такие вещи в своей деятельности. По просьбе клубов. Чтобы создать правильную волну для создания ажиотажа и взвинчивания трансферной суммы или зарплаты футболиста. Но мне кажется, что Дзюба не поедет в «Лацио». Даже если его туда затащат. Я не знаю, кто сейчас поедет в Италию. Это будет тоже использоваться при подписании нового контракта. Парень, куда ты денешься? Это некрасиво звучит по отношению к Дзюбе, который заслужил честных переговоров, но нужно реально смотреть на вещи. Разговор ведь не только о нем, а о стоимости всех российских игроков. Надо смотреть, что случится с европейским рынком. Сколько там освободится игроков равных по классу или более высокого класса. И какая будет цена на них.

    • В этом сезоне РПЛ Дзюба сыграл 21 матч, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.
    • Рыночная стоимость россиянина – 13 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2611

      Давид59 1 час назад

      Агент ФИФА? Это что за должность?

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