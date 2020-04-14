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  • Агент Сафонов: «Дзюба не подойдет «Лацио». Его поезд давно ушел»

Агент Сафонов: «Дзюба не подойдет «Лацио». Его поезд давно ушел»

14 апреля 2020, 18:29
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Агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию об интересе «Лацио» к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

«В „Лацио“ Дзюба не подойдет по стилю игры. Про Англию и Испанию я бы еще поверил, но не про Италию. Посмотрите, какие защитники в Италии, там большинство игр заканчивается нулевыми результатами. Тем более там сейчас пандемия и паника, практически все дела заморозились. Считаю, что его поезд давно ушел.

Думаю, у Артема финансы сейчас на первом месте, а учитывая, какое налогообложение в Италии, под 50% или больше, никто ему не даст такие деньги. К тому же на носу чемпионат Европы, а если он не будет попадать в состав? Дзюба не будет так рисковать», — сказал Сафонов.

Медведев: «Зенит» рассмотрит возможность продажи Дзюбы? Такого варианта нет»

La Gazzetta dello Sport: агент Мендеш предложил Дзюбу «Лацио»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Лацио Дзюба Артем
Комментарии (1)
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моэм
1586928873
Проницательность и предвидение Сафонова изумляет и поражает своей дальновидностью...он СВОИМ УМИЩЕМ смог понять что Дзюба , которому будет всего лишь 32 года , не интересен одному из лидеров Серии А.
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