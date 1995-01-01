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    Агент Сафонов: «Дзюба не подойдет «Лацио». Его поезд давно ушел»

    Агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию об интересе «Лацио» к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

    «В „Лацио“ Дзюба не подойдет по стилю игры. Про Англию и Испанию я бы еще поверил, но не про Италию. Посмотрите, какие защитники в Италии, там большинство игр заканчивается нулевыми результатами. Тем более там сейчас пандемия и паника, практически все дела заморозились. Считаю, что его поезд давно ушел.

    Думаю, у Артема финансы сейчас на первом месте, а учитывая, какое налогообложение в Италии, под 50% или больше, никто ему не даст такие деньги. К тому же на носу чемпионат Европы, а если он не будет попадать в состав? Дзюба не будет так рисковать», — сказал Сафонов.

    Медведев: «Зенит» рассмотрит возможность продажи Дзюбы? Такого варианта нет»

    La Gazzetta dello Sport: агент Мендеш предложил Дзюбу «Лацио»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2233

      solodealer 47 минут назад

      Да прекратите уже ГНАТЬ ПУРГУ! Просто не смешно)))
      1. Больше 1-1,5 лямов зюбе не дадут. И это ПРИ ПОЛНОЦЕННОЙ ИГРЕ ПРИ УСЛОВИИ ПОПАДАНИЯ В СОСТАВ! А сядет на скамью - 300 штук на мороженое...в год!
      2. Против кого Зюба играет в РПЛ за свои 3-5 лямов ЗЕЛЕНИ? Вопрос риторический... А В ЛАЦИО БУДЕТ ИГРАТЬ ПРОТИВ РОНАЛДУ и иже с ним)))))
      Он тут против Лейпцига обосрался по полной... а уж в Италии...

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