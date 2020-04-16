Умяров с племянником показал упражнения для поддержания формы на самоизоляции

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров показал несколько упражнений для болельщиков, чтобы они, несмотря на режим самоизоляции, держали себя в форме. Видео доступно ниже. Вместе с футболистом упражнения выполнял его племянник.
Владелец «Спартака» Леонид Федун предполагает, что РПЛ из-за пандемии коронавируса не возобновится до осени.
- Умяров в сезоне РПЛ провел десять матчей.
- Игрок на рынке стоит 2,3 миллиона евро.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Спартака»