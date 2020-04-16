Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Умяров с племянником показал упражнения для поддержания формы на самоизоляции

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров показал несколько упражнений для болельщиков, чтобы они, несмотря на режим самоизоляции, держали себя в форме. Видео доступно ниже. Вместе с футболистом упражнения выполнял его племянник.

    Владелец «Спартака» Леонид Федун предполагает, что РПЛ из-за пандемии коронавируса не возобновится до осени.

    • Умяров в сезоне РПЛ провел десять матчей.
    • Игрок на рынке стоит 2,3 миллиона евро.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:15
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76166
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru