Умяров с племянником показал упражнения для поддержания формы на самоизоляции

"Домашка" по-сызрански.)))
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров показал несколько упражнений для болельщиков, чтобы они, несмотря на режим самоизоляции, держали себя в форме. Видео доступно ниже. Вместе с футболистом упражнения выполнял его племянник.
Владелец «Спартака» Леонид Федун предполагает, что РПЛ из-за пандемии коронавируса не возобновится до осени.
- Умяров в сезоне РПЛ провел десять матчей.
- Игрок на рынке стоит 2,3 миллиона евро.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
«Домашка». Наиль УмяровИгроки «Спартака» продолжают делиться советами, как держать себя в тонусе в режиме самоизоляции. Иногда им в этом помогают маленькие племянники!Даже если вы сидите дома, будьте в форме вместе с приложением Nike Training Club https://t.co/YOxdsZ3aAs pic.twitter.com/8LMNLSp0As— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 16, 2020