«Крылья Советов» помогли ветеранам клуба, организовав доставку продовольственных корзин

«Крылья Советов» организовали акцию с целью поддержать ветеранов клуба в условиях пандемии коронавируса.

Форвард самарской команды Егор Голенков совместно с болельщиками доставили заслуженным футболистам старше 65 лет продовольственные корзины.

«В это сложное время, когда весь мир борется с пандемией, просто необходимо помогать тем, кому эта помощь действительно очень нужна. Клуб и болельщики не остались в стороне и оказали поддержку заслуженным ветеранам клуба. Для меня было важно принять участие в этой акции и сделать свой вклад в общее дело. Только вместе мы выйдем победителями из противостояния с вирусом», – сказал Голенков.