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    «Крылья Советов» помогли ветеранам клуба, организовав доставку продовольственных корзин

    «Крылья Советов» организовали акцию с целью поддержать ветеранов клуба в условиях пандемии коронавируса.

    Форвард самарской команды Егор Голенков совместно с болельщиками доставили заслуженным футболистам старше 65 лет продовольственные корзины.

    «В это сложное время, когда весь мир борется с пандемией, просто необходимо помогать тем, кому эта помощь действительно очень нужна. Клуб и болельщики не остались в стороне и оказали поддержку заслуженным ветеранам клуба. Для меня было важно принять участие в этой акции и сделать свой вклад в общее дело. Только вместе мы выйдем победителями из противостояния с вирусом», – сказал Голенков.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев советов»

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