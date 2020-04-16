Эшли продает «Ньюкасл» за 300 миллионов. Владельцами станут фонд Саудовской Аравии и финансист Стевели

Сделка по продаже «Ньюкасла» находится в завершающей стадии. Сейчас вопрос перехода клуба из собственности Майкла Эшли проходит согласование в АПЛ, информирует The Telegraph.
Новыми владельцами клуба станут финансист Аманда Стевели и фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии, который будет иметь 60 процентов акций «Ньюкасла».
- С приходом новых владельцев «Ньюкасл» может возглавить Массимилиано Аллегри.
- Клуб в АПЛ идет 13-м.
- Эшли владеет «Ньюкаслом» с 2007 года.
Источник: The Telegraph