Жирков, Игнатьев и Мамаев присоединились к челленджу Бузовой по сбору денег для пожилых

Футболисты РПЛ поддержали инстаграм-челлендж певицы Ольги Бузовой, в рамках которого оказывается материальная помощь пожилым людям, оказавшимся в трудной ситуации из-за коронавируса.
Участники челленджа кладут пятитысячную купюру в кошелек, передавая эстафету. К акции присоединились защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев, хавбвек «Ростова» Павел Мамаев и полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.
«Деньги пойдут на обеспечение продуктами и другими необходимыми вещами пожилых людей», – написал Игнатьев.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Владислава Игнатьева