Переходу Зиньковского в «Зенит» могут помешать финансовый кризис и коронавирус

Трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Зенит» может не состояться из-за экономических причин.

Пандемия коронавируса и мировой финансовый кризис заставят питерцев отказаться от покупки футболиста. Сейчас вероятность переезда Зиньковского в Санкт-Петербург оценивается как низкая. Кроме того, у «Зенита» уже есть молодые креативные полузащитники, такие как Даниил Лесовой, арендованный тульским «Арсеналом», и Андрей Мостовой, находящийся в аренде в «Сочи».

Помимо «Зенита» интерес к Зиньковскому проявляют «Спартак», «Краснодар» и некоторые клубы из Европы.

Ранее стало известно, что питерцы согласовали с «Крыльями» детали перехода футболиста, и теперь стороны ждут окончания пандемии коронавируса, когда можно будет официально оформить трансфер.