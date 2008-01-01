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    Переходу Зиньковского в «Зенит» могут помешать финансовый кризис и коронавирус

    Трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Зенит» может не состояться из-за экономических причин.

    Пандемия коронавируса и мировой финансовый кризис заставят питерцев отказаться от покупки футболиста. Сейчас вероятность переезда Зиньковского в Санкт-Петербург оценивается как низкая. Кроме того, у «Зенита» уже есть молодые креативные полузащитники, такие как Даниил Лесовой, арендованный тульским «Арсеналом», и Андрей Мостовой, находящийся в аренде в «Сочи».

    Помимо «Зенита» интерес к Зиньковскому проявляют «Спартак», «Краснодар» и некоторые клубы из Европы.

    Ранее стало известно, что питерцы согласовали с «Крыльями» детали перехода футболиста, и теперь стороны ждут окончания пандемии коронавируса, когда можно будет официально оформить трансфер.

    • В текущем сезоне 24-летний хавбек провел за «Крылья» 21 матч и сделал шесть ассистов.
    • Transfermarkt оценивает игрока в 2,2 миллиона евро.

    Источник: Metaratings

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside. Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

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    Сегодня, 19:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3477

      Alekxei Z. 1 час назад

      Нет слов ...приличных.
      Сами афишируют , потом сами опровергают.
      Тупизм конченный !!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +167

      n1hat 1 час назад

      Купим, чтоб другим не достался, типичные бомжи...

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