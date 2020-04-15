Переходу Зиньковского в «Зенит» могут помешать финансовый кризис и коронавирус

Трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Зенит» может не состояться из-за экономических причин.
Пандемия коронавируса и мировой финансовый кризис заставят питерцев отказаться от покупки футболиста. Сейчас вероятность переезда Зиньковского в Санкт-Петербург оценивается как низкая. Кроме того, у «Зенита» уже есть молодые креативные полузащитники, такие как Даниил Лесовой, арендованный тульским «Арсеналом», и Андрей Мостовой, находящийся в аренде в «Сочи».
Помимо «Зенита» интерес к Зиньковскому проявляют «Спартак», «Краснодар» и некоторые клубы из Европы.
Ранее стало известно, что питерцы согласовали с «Крыльями» детали перехода футболиста, и теперь стороны ждут окончания пандемии коронавируса, когда можно будет официально оформить трансфер.
- В текущем сезоне 24-летний хавбек провел за «Крылья» 21 матч и сделал шесть ассистов.
- Transfermarkt оценивает игрока в 2,2 миллиона евро.
Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside. Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.