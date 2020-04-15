Сетьен: «Мечтаю гулять по пастбищу с трофеями, показывая их коровам»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился ожиданиями от текущего сезона.
«Я говорю своим игрокам, что я тороплюсь. У меня нет времени на поражения, я хочу взять Лигу чемпионов или чемпионат Испании. Лучше всего выиграть оба турнира. Конечно, я мечтаю гулять по своему пастбищу с коровами, демонстрируя им Кубки», – сказал Сетьен.
- Сетьен возглавил «Барсу» 13 января. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
- В чемпионате Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице. В первом мачте 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы сыграли вничью в гостевом матче с «Наполи» (1:1).
Источник: As