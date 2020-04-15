Сетьен: «Мечтаю гулять по пастбищу с трофеями, показывая их коровам»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился ожиданиями от текущего сезона.

«Я говорю своим игрокам, что я тороплюсь. У меня нет времени на поражения, я хочу взять Лигу чемпионов или чемпионат Испании. Лучше всего выиграть оба турнира. Конечно, я мечтаю гулять по своему пастбищу с коровами, демонстрируя им Кубки», – сказал Сетьен.