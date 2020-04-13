Агент: «В мае к Смольникову будет интерес из МЛС»

Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, прокомментировал будущее своего клиента.

«Мы не знаем, какая будет экономическая и политическая ситуация после окончания пандемии коронавируса. Мы ведем переговоры, помимо «Зенита», еще с тремя российскими клубами. Плюс к этому один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд MLS.

Лично для меня немного обидно вот что. «Зенит» – это большой клуб, где много интриг и всяких обсуждений, но Игорь всегда, как бы ни складывались отношения внутри, был предельно честен и сдержан в плане оценки происходящего. Он никогда не позволял себе выносить сор из избы и накидывать говно на вентилятор. Игорь – очень хороший парень, и это надо ценить», – сказал агент.