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Агент: «В мае к Смольникову будет интерес из МЛС»

13 апреля 2020, 20:58
3

Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, прокомментировал будущее своего клиента.

«Мы не знаем, какая будет экономическая и политическая ситуация после окончания пандемии коронавируса. Мы ведем переговоры, помимо «Зенита», еще с тремя российскими клубами. Плюс к этому один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд MLS.

Лично для меня немного обидно вот что. «Зенит» – это большой клуб, где много интриг и всяких обсуждений, но Игорь всегда, как бы ни складывались отношения внутри, был предельно честен и сдержан в плане оценки происходящего. Он никогда не позволял себе выносить сор из избы и накидывать говно на вентилятор. Игорь – очень хороший парень, и это надо ценить», – сказал агент.

  • По окончании сезона истечет контракт Смольникова с «Зенитом».
  • В текущем сезоне 31-летний игрок провел за петербургскую команду 14 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
  • Ранее Маньяков сообщал об интересе к фулбеку со стороны турецких и бельгийских клубов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Смольников Игорь
Комментарии (3)
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vmonomah17
1586801420
Не знаю, мне Смольников нравится в газпроме: отлично сидит на скамейке, спинка смотрится ровно; своевременно подсказывает коллегам по скамейке, как бы он поступил в игровом моменте; на матчах лицо серьезное, задумчивое - думает, как бы еще контракт в газпроме выбить)))
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Соарес
1586808570
Агенты стали уже ясновидящие
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житель СПб
1586810724
Интерес из иностранных лиг? Большой мечтатель.. а все банально: хоть немного подогреть интерес к своему футболисту. На самом деле - может и неплохой парень, но как футболист - постоянный и стабильный регресс. И виноват в этом только он сам!
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