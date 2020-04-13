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    Агент: «В мае к Смольникову будет интерес из МЛС»

    Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, прокомментировал будущее своего клиента.

    «Мы не знаем, какая будет экономическая и политическая ситуация после окончания пандемии коронавируса. Мы ведем переговоры, помимо «Зенита», еще с тремя российскими клубами. Плюс к этому один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд MLS.

    Лично для меня немного обидно вот что. «Зенит» – это большой клуб, где много интриг и всяких обсуждений, но Игорь всегда, как бы ни складывались отношения внутри, был предельно честен и сдержан в плане оценки происходящего. Он никогда не позволял себе выносить сор из избы и накидывать говно на вентилятор. Игорь – очень хороший парень, и это надо ценить», – сказал агент.

    • По окончании сезона истечет контракт Смольникова с «Зенитом».
    • В текущем сезоне 31-летний игрок провел за петербургскую команду 14 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
    • Ранее Маньяков сообщал об интересе к фулбеку со стороны турецких и бельгийских клубов.

    Источник: Sport24

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    13.04.2020 20:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1261

      житель СПб 2 часа назад

      Интерес из иностранных лиг? Большой мечтатель.. а все банально: хоть немного подогреть интерес к своему футболисту. На самом деле - может и неплохой парень, но как футболист - постоянный и стабильный регресс. И виноват в этом только он сам!

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      Рейтинг: +42

      Соарес 3 часа назад

      Агенты стали уже ясновидящие

      0
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    • ...
      Рейтинг: +566

      vmonomah17 5 часов назад

      Не знаю, мне Смольников нравится в газпроме: отлично сидит на скамейке, спинка смотрится ровно; своевременно подсказывает коллегам по скамейке, как бы он поступил в игровом моменте; на матчах лицо серьезное, задумчивое - думает, как бы еще контракт в газпроме выбить)))

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