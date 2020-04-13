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  • Журналист Скира: «Галатасарай» готов заключить с Балотелли двухлетний контракт

Журналист Скира: «Галатасарай» готов заключить с Балотелли двухлетний контракт

13 апреля 2020, 20:20
1

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Турции.

По информации журналиста Николо Скиры, итальянец интересен «Галатасараю», который готов заключить с ним контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

Клуб из Стамбула ведет переговоры о трансфере с агентом футболиста Мино Райолой.

  • Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента.
  • В текущем сезоне форвард забил пять голов в 19 матчах.
  • Контракт 29-летнего игрока с клубом рассчитан до 2023 года.
  • Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Турция. Суперлига Италия. Серия А Галатасарай Брешиа Балотелли Марио
Комментарии (1)
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vmonomah17
1586801599
Пусть его зенит забирает. Там много такого добра)))
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