Журналист Скира: «Галатасарай» готов заключить с Балотелли двухлетний контракт

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Турции.
По информации журналиста Николо Скиры, итальянец интересен «Галатасараю», который готов заключить с ним контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.
Клуб из Стамбула ведет переговоры о трансфере с агентом футболиста Мино Райолой.
- Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента.
- В текущем сезоне форвард забил пять голов в 19 матчах.
- Контракт 29-летнего игрока с клубом рассчитан до 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.