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    Журналист Скира: «Галатасарай» готов заключить с Балотелли двухлетний контракт

    Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Турции.

    По информации журналиста Николо Скиры, итальянец интересен «Галатасараю», который готов заключить с ним контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

    Клуб из Стамбула ведет переговоры о трансфере с агентом футболиста Мино Райолой.

    • Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента.
    • В текущем сезоне форвард забил пять голов в 19 матчах.
    • Контракт 29-летнего игрока с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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