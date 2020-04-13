Журналист Скира: «Галатасарай» готов заключить с Балотелли двухлетний контракт

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Турции.

По информации журналиста Николо Скиры, итальянец интересен «Галатасараю», который готов заключить с ним контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

Клуб из Стамбула ведет переговоры о трансфере с агентом футболиста Мино Райолой.