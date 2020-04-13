«Реал» может купить Обамеянга

По окончании нынешнего сезона нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Реал».
Как сообщает France Football, мадридский клуб наряду с «Барселоной» и «Интером» рассматривает вариант с подписанием габонца летом.
У форварда через год истекает контракт с «Арсеналом», поэтому его могут продать сейчас, чтобы впоследствии не потерять бесплатно.
- Рыночная стоимость 30-летнего футболиста – 56 миллионов евро.
- В текущем сезоне Обамеянг забил 20 голов и сделал один ассист в 32 матчах.
Источник: France Football