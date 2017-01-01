Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «Реал» может купить Обамеянга

    По окончании нынешнего сезона нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Реал».

    Как сообщает France Football, мадридский клуб наряду с «Барселоной» и «Интером» рассматривает вариант с подписанием габонца летом.

    У форварда через год истекает контракт с «Арсеналом», поэтому его могут продать сейчас, чтобы впоследствии не потерять бесплатно.

    • Рыночная стоимость 30-летнего футболиста – 56 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Обамеянг забил 20 голов и сделал один ассист в 32 матчах.

    Источник: France Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:35
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1118

      FENIX-SL 25 минут назад

      вовремя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +404

      моэм 1 час назад

      Ну для того чтобы заполнить пустоту эта "новость" прокатит в степени средней паршивости...по серьёзному достойная Реала цель одна - Мбаппе , к тому же он уже заматерел и сейчас вполне заслужил право надеть футболку Реала или Барсы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      кто там 1 час назад

      И спрашивается для чего Реалу без 3х месяцев 31 летний игрок на ряду с 32 летним алжирцем?
      Если и покупать напа, то только либо Холланда, либо Кейна + сливать всех своих(Йовича(можно как часть сделки по Холланду/Кейну), Диаса и ещё там каких то парочка была) и будет счастье.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76083
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru