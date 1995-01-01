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    Раньери предложил после возобновления сезона ввести в Серии А пять замен

    Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери считает, что в случае возобновления сезона в этом году в Серии А нужно разрешить проводить пять замен за игру.

    «Можем ли мы доводить футболистов до предела, они же не болиды «Формулы 1»? Достаточно ли месяца на подготовку, чтобы играть три матча в неделю? Может быть, нужно разрешить делать по пять замен в играх. В противном случае, игроки будут испытывать максимальную нагрузку, будут доведены до стресса, особенно те, кто переболел коронавирусом», – сказал Раньери.

    Ранее президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что Серия А может возобновиться в конце мая или начале июня.

    • В чемпионате Италии лидирует «Ювентус», набравший 63 очка в 26 играх.
    • Количество заразившихся коронавирусом в Италии превысило 156 тысяч человек.

    Источник: Football Italia

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