Раньери предложил после возобновления сезона ввести в Серии А пять замен

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери считает, что в случае возобновления сезона в этом году в Серии А нужно разрешить проводить пять замен за игру.

«Можем ли мы доводить футболистов до предела, они же не болиды «Формулы 1»? Достаточно ли месяца на подготовку, чтобы играть три матча в неделю? Может быть, нужно разрешить делать по пять замен в играх. В противном случае, игроки будут испытывать максимальную нагрузку, будут доведены до стресса, особенно те, кто переболел коронавирусом», – сказал Раньери.

Ранее президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что Серия А может возобновиться в конце мая или начале июня.