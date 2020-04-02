Серию А могут возобновить в мае или июне

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что Серия А может возобновиться в конце мая или начале июня. Досрочное завершение сезона функционер считает несправедливым.
«Главным приоритетом является завершение сезона. Идея состоит в том, чтобы начать с 20 мая или в начале июня и завершить до конца июля. Были также варианты продолжить в августе и сентябре. Я ясно дал понять, что не хочу рисковать следующим сезоном.
Думаю, что окончание сезона прямо сейчас было бы серьезной несправедливостью. Нам бы тогда пришлось определить чемпиона по текущим результатам, и даже «Ювентус» был бы против такого решения.
Играть на нейтральных стадионах – не очень хорошая идея, но она тоже рассматривается. Мы пытаемся найти четыре или пять площадок», – сказал Гравина.
- Италия – один из эпицентров распространения коронавируса в мире. В стране заразились более 110 тысяч человек, погибли свыше 13 тысяч.
- Серия А приостановлена из-за пандемии COVID-19, по итогам 26 туров чемпионата лидирует «Ювентус».