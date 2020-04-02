Серию А могут возобновить в мае или июне

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что Серия А может возобновиться в конце мая или начале июня. Досрочное завершение сезона функционер считает несправедливым.

«Главным приоритетом является завершение сезона. Идея состоит в том, чтобы начать с 20 мая или в начале июня и завершить до конца июля. Были также варианты продолжить в августе и сентябре. Я ясно дал понять, что не хочу рисковать следующим сезоном.

Думаю, что окончание сезона прямо сейчас было бы серьезной несправедливостью. Нам бы тогда пришлось определить чемпиона по текущим результатам, и даже «Ювентус» был бы против такого решения.

Играть на нейтральных стадионах – не очень хорошая идея, но она тоже рассматривается. Мы пытаемся найти четыре или пять площадок», – сказал Гравина.