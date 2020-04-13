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  • Мюллер, Жезус и Лукаку попали в список самых недооцененных футболистов по версии ESPN

Мюллер, Жезус и Лукаку попали в список самых недооцененных футболистов по версии ESPN

13 апреля 2020, 00:44

ESPN составил список самых недооценных звездных футболистов современности. В этом перечне оказались нападающий «Баварии» Томас Мюллер, форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус и игрок «Интера» Ромелу Лукаку.

Так выглядит полный список от ESPN.

Гранит Джака.

«Не самый быстрый игрок, но его футбольное мышление и левая нога с радиоуправляемыми передачами оказали стабилизирующее воздействие на команду, пропускающую голы в каждом туре. Он принял инструкции Артеты, прикрывая заднюю линию, а также наладив хорошее взаимопонимание с быстрым молодым левым защитником Букайо Сакой. Несмотря на все неудачи прошлого, возможно, Джака никогда не был так плох, как кажется».

Томас Мюллер.

«Вне зависимости от того, на какой позиции он играл, он долгое время зарабатывал репутациею игрока, который мало что мог сделать в течение 89 минут до того, как решить исход матча в оставшуюся минуту. Он показал свой класс в сокрушительной победе Лиги чемпионов над «Челси» на «Стэмфорд Бридж» незадолго до пандемии коронавируса. Мюллер действовал властно, связывая атаки и находя место там, где никто другой не смог».

Габриэль Жезус.

«Сейчас ему 23 года, он забивает примерно гол каждые 2,2 матча, а нынешний сезон может стать его самым успешным на голы. Он вполне сможет примерить корону Агуэро в обозримом будущем, удерживая ее в ближайшие пару сезонов».

Ромелу Лукаку.

«Лукаку пока 26 лет, а он уже забил 172 гола в своей клубной карьере. Экстраординарный игрок».

Томас.

«Он прекрасно олицетворяет те качества, которые сделали «Атлетико» Диего Симеоне великим: неутомимый, преданный делу, высокоэффективный. Тем не менее, ему еще предстоит заработать высокий статус. За последние три сезона 26-летний игрок стал играть все более важную роль и стал незаменим. Томас динамичный, физически внушительный, острый и эффективный полузащитник, который многие из европейских лидеров хотели бы подписать».

Джо Гомес.

«Проблема любого партнера Вирджила ван Дейка в защите «Ливерпуля» заключается в том, что никто, каким бы хорошим он ни был, не способен сравниться с голландцем прямо сейчас. Но Гомес в более или менее хорошей форме, и иногда трудно поверить, что ему всего 22 года. Гомес – замечательный спортсмен, обладающий потрясающими лидерскими качествами для такого молодого игрока. Есть надежда, что в ближайшее десятилетие он использует свой потенциал, чтобы продвинуться и стать одним из величайших игроков АПЛ. Вторую скрипку Ван Дейка играть не стыдно, но в сборной Англии у него есть возможность превзойти голландца».

Источник: ESPN
Бавария Манчестер Сити Интер Ливерпуль Атлетико Агуэро Серхио Мюллер Томас Лукаку Ромелу Джака Гранит ван Дейк Вирджил Парти Томас Гомес Джо Жезус Габриэль Симеоне Диего
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