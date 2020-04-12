Азар – о диете на карантине: «Стараюсь не ходить в кладовую за булочками»

Игрок «Реала» Эден Азар рассказал о том, как проводит время во время паузы в сезоне, ответив на вопрос о лишнем весе.

«Для меня сложно соблюдать диету. Я стараюсь не есть много, стараюсь не ходить в кладовую за булочками. Это нелегко .

Я до сих пор много работаю с физиотерапевтом. Мы общаемся в режиме онлайн, потому что он он заболел и должен оставаться дома. Он посылает мне видео. Это упражнения на полу, я работаю над укреплением лодыжки. Я делаю то, что могу делать дома», – сказал Азар.