Азар – о диете на карантине: «Стараюсь не ходить в кладовую за булочками»

Игрок «Реала» Эден Азар рассказал о том, как проводит время во время паузы в сезоне, ответив на вопрос о лишнем весе.
«Для меня сложно соблюдать диету. Я стараюсь не есть много, стараюсь не ходить в кладовую за булочками. Это нелегко .
Я до сих пор много работаю с физиотерапевтом. Мы общаемся в режиме онлайн, потому что он он заболел и должен оставаться дома. Он посылает мне видео. Это упражнения на полу, я работаю над укреплением лодыжки. Я делаю то, что могу делать дома», – сказал Азар.
- Прошлым летом «Реал» купил игрока у «Челси» за 100 миллионов евро плюс бонусы.
- Из-за травм 29-летний Азар провел за мадридцев всего 15 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.
Источник: Marca