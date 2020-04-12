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    Азар – о диете на карантине: «Стараюсь не ходить в кладовую за булочками»

    Игрок «Реала» Эден Азар рассказал о том, как проводит время во время паузы в сезоне, ответив на вопрос о лишнем весе.

    «Для меня сложно соблюдать диету. Я стараюсь не есть много, стараюсь не ходить в кладовую за булочками. Это нелегко .

    Я до сих пор много работаю с физиотерапевтом. Мы общаемся в режиме онлайн, потому что он он заболел и должен оставаться дома. Он посылает мне видео. Это упражнения на полу, я работаю над укреплением лодыжки. Я делаю то, что могу делать дома», – сказал Азар.

    • Прошлым летом «Реал» купил игрока у «Челси» за 100 миллионов евро плюс бонусы.
    • Из-за травм 29-летний Азар провел за мадридцев всего 15 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.

    Источник: Marca

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