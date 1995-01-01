Рушту: «У меня было очень тяжелое лечение. Коронавирус был сложнейшим матчем в моей жизни»

Сильным был вратарем. Играл в Барселоне.
Бывший вратарь сборной Турции Рушту Речбер рассказал об улучшении состояния после заражения коронавирусом. Он поблагодарил бога.
«Я снова становлюсь собой, и мое здоровье улучшается с каждым днем. Мое тело немного ослабло, мне пришлось пройти очень тяжелое лечение, но я нахожусь в процессе выздоровления, и я могу только поблагодарить всевышнего. Теперь мне придется оставаться дома в карантине в течение следующих двух недель. Коронавирус был самым сложным матчем в моей жизни», – приводит слова Рушту «Матч ТВ» со ссылкой на TMW.
- Голкипер известен по выступлениям за «Барселону», «Фенербахче» и «Бешикташ».
- В составе сборной Турции Рушту выигрывал бронзовые медали ЧМ-2002 и Евро-2008.
- Он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей (120).