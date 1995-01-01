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    Рушту: «У меня было очень тяжелое лечение. Коронавирус был сложнейшим матчем в моей жизни»

    Бывший вратарь сборной Турции Рушту Речбер рассказал об улучшении состояния после заражения коронавирусом. Он поблагодарил бога.

    «Я снова становлюсь собой, и мое здоровье улучшается с каждым днем. Мое тело немного ослабло, мне пришлось пройти очень тяжелое лечение, но я нахожусь в процессе выздоровления, и я могу только поблагодарить всевышнего. Теперь мне придется оставаться дома в карантине в течение следующих двух недель. Коронавирус был самым сложным матчем в моей жизни», – приводит слова Рушту «Матч ТВ» со ссылкой на TMW.

    • Голкипер известен по выступлениям за «Барселону», «Фенербахче» и «Бешикташ».
    • В составе сборной Турции Рушту выигрывал бронзовые медали ЧМ-2002 и Евро-2008.
    • Он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей (120).

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1191

      FRZZ 10 часов назад

      Сильным был вратарем. Играл в Барселоне.

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