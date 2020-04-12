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  • «Нам похер, мы загрызем и журналистов, и ЦСКА, и всю вашу Москву». Карпов опубликовал диалог с Галицким от 2018 года

«Нам похер, мы загрызем и журналистов, и ЦСКА, и всю вашу Москву». Карпов опубликовал диалог с Галицким от 2018 года

12 апреля 2020, 10:30
60

Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов опубликовал аудио диалога с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким, состоявшимся в апреле 2018 года. По словам инсайдера, функционер оказывал на него давление.

«Что вы хотите услышать: что мы несчастные терпилы и не платим судьям? А мы выйдем вдевятером против ЦСКА молодежкой и их ляпнем! Видно, что мы можем.

А вы должны раздуть скандал. Значит вы всю неделю должны кататься по ЦСКА. Вместе с арбитром. Вместе с Артуром Григорьянцем (главой КДК РФС – прим. «Бомбардир»). Вместе с судейским комитетом.

Ну если вы такие серьeзные пацаны, которые не зря едят свой пирог. Да нам похер, мы выйдем и вас загрызем. И журналистов, и ЦСКА, и всю вашу Москву. Вместе с гостями», – сказал Галицкий в беседе.

  • «Краснодар» в 2018 году финишировал в РПЛ четвертым.
  • ЦСКА оказался выше южан – вторым.
  • Сейчас «Краснодар» в сезоне РПЛ идет третьим.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (60)
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житель СПб
1586677282
Интересно... Что здесь можно увидеть (услышать)? 1. Очень некрасивый слив - фактически, это самодискредитация такого "журналиста". Больше с ним нормальные люди дел иметь не должны. 2. Косвенное подтверждение, что судьям платят, и в частности платит ЦСКА (увы...) - и привет "скромному" и "честному" Гинеру! 3. Ну и , Галицкий - жесткий и очень настойчивый парень... А "Краснодару" - успехов!
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Антибиотик
1586678758
Закончился футбол, а журналюгам нужно как-то зарабатывать. Я думаю, теперь будет много таких интервью.
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BarStep
1586679551
Всё жду, у кого закончится первым терпение и привлекут к суду все этих говорунов, типа карпова, селюка, уткина и им подобных... Даж интересно..
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Makaweli
1586683450
Зенитовским болелам вообще стыдно должно быт, за проплаченых судей тут пишут, в своем глазу бревна не видят!
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Черкизовский Кот
1586683878
Хотелось бы сравнить, сколько всего сделали для нашего футбола Сергей Николаевич Галицкий и журналист Карпов. Да только про последнего я слышу впервые.
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portero
1586688543
два года ждал журно-блогер и вдруг вспомнил, а может это и не Галицкий был, а просто с парнями бухал в кабаке.
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ufos73
1586689828
Я вообще не понял про что тут речь, и если на то пошло пусть этот писака всю запись выложит, а то этот конь мог и не такое Галицкому сказать, вот и ответили ему...
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AleSan4es
1586699117
Самое интересное что армейская молодежка топ каждый год, и где молодежка краснодара))
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vka1970
1586704667
Во чё вирус животворящий делает.Люди на карантине совсем с катушек съехали и начались, Селюки, Смоловы,Карповы и т.д. Скорей бы окончание данного безобразия.Понятно, что рыльце тут у многих в пуху.По принципу палкой кинь, в жулика попадёшь, но борта то видеть надо.
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zigbert
1586769616
Привлечь всеобщее внимание таким вот образом. Вообще за свои слова и действия надо отвечать.
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