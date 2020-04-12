«Нам похер, мы загрызем и журналистов, и ЦСКА, и всю вашу Москву». Карпов опубликовал диалог с Галицким от 2018 года

Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов опубликовал аудио диалога с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким, состоявшимся в апреле 2018 года. По словам инсайдера, функционер оказывал на него давление.

«Что вы хотите услышать: что мы несчастные терпилы и не платим судьям? А мы выйдем вдевятером против ЦСКА молодежкой и их ляпнем! Видно, что мы можем.

А вы должны раздуть скандал. Значит вы всю неделю должны кататься по ЦСКА. Вместе с арбитром. Вместе с Артуром Григорьянцем (главой КДК РФС – прим. «Бомбардир»). Вместе с судейским комитетом.

Ну если вы такие серьeзные пацаны, которые не зря едят свой пирог. Да нам похер, мы выйдем и вас загрызем. И журналистов, и ЦСКА, и всю вашу Москву. Вместе с гостями», – сказал Галицкий в беседе.