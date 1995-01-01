Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    «Нам похер, мы загрызем и журналистов, и ЦСКА, и всю вашу Москву». Карпов опубликовал диалог с Галицким от 2018 года

    Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов опубликовал аудио диалога с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким, состоявшимся в апреле 2018 года. По словам инсайдера, функционер оказывал на него давление.

    «Что вы хотите услышать: что мы несчастные терпилы и не платим судьям? А мы выйдем вдевятером против ЦСКА молодежкой и их ляпнем! Видно, что мы можем.

    А вы должны раздуть скандал. Значит вы всю неделю должны кататься по ЦСКА. Вместе с арбитром. Вместе с Артуром Григорьянцем (главой КДК РФС – прим. «Бомбардир»). Вместе с судейским комитетом.

    Ну если вы такие серьeзные пацаны, которые не зря едят свой пирог. Да нам похер, мы выйдем и вас загрызем. И журналистов, и ЦСКА, и всю вашу Москву. Вместе с гостями», – сказал Галицкий в беседе.

    • «Краснодар» в 2018 году финишировал в РПЛ четвертым.
    • ЦСКА оказался выше южан – вторым.
    • Сейчас «Краснодар» в сезоне РПЛ идет третьим.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +458

      кто там 33 минуты назад

      И кста пользователь Пекарь21 сын ну вы знаете кого гыгыгы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3492

      BarStep 34 минуты назад

      Всё жду, у кого закончится первым терпение и привлекут к суду все этих говорунов, типа карпова, селюка, уткина и им подобных... Даж интересно..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5568

      Антибиотик 47 минут назад

      Закончился футбол, а журналюгам нужно как-то зарабатывать. Я думаю, теперь будет много таких интервью.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1709

      KPCCSPB 50 минут назад

      Аахах, так не удивление, что кони проплачивают, ещё в 2006 это было понятно, когда чемпионство выгрызали арбитры, Зенит засудили в МСК, лишь бы ток конюшка первой стала, хотя Зенит даже не претендовал на чемпионство в том сезоне, всё равно убили в МСК.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      кто там 54 минуты назад

      А по сути. В рфпл все(по крайней мере *топ* клубы) на лапу дают судьям, что не удивительно, не русские что ль?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22135

      zra78 > кто там 51 минуту назад

      Присутствовал?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +458

      кто там > zra78 50 минут назад

      Да нет. просто видел чемпионство локо))0

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22135

      zra78 > кто там 49 минут назад

      Всё понятно....

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +458

      кто там > zra78 46 минут назад

      Ну да. Когда в очной встрече ЦСКА и локо, заряженный судья удалял игроков ЦСКА, ставил пенки и засчитывал голы с фосайдов. И кстати из-за этого и взяли чемпионство, если норм судили, то ЦСКА был бы чемпионом)

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5568

      Антибиотик > zra78 46 минут назад

      Ага, он лично видел, как взятки дают)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22135

      zra78 > кто там 42 минуты назад

      Не зря ведь в России говорят,Гинер всё купил!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +458

      кто там > zra78 40 минут назад

      Ну да, вон Шкурина купил, ещё какого то молодого купил, а играть не купил.
      Вся Россия? Это болельщики спама которые 16 лет чемпионства не видели тогда или болельщики локо?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1709

      KPCCSPB > zra78 39 минут назад

      Не ври, это звание у Газпрома. Это мы всё и всех купили.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1043

      Romantic2010 > кто там 7 минут назад

      Ручной карась. Термин впервые ввел в обращение Евгений Гинер)

      Я просто оставлю маленький комент)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      кто там 56 минут назад

      Эй Серёга, как там дела? Уже весь стартовый состав из воспитанников?) Аха-ха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1193

      житель СПб 1 час назад

      Интересно... Что здесь можно увидеть (услышать)?
      1. Очень некрасивый слив - фактически, это самодискредитация такого "журналиста". Больше с ним нормальные люди дел иметь не должны.
      2. Косвенное подтверждение, что судьям платят, и в частности платит ЦСКА (увы...) - и привет "скромному" и "честному" Гинеру!
      3. Ну и , Галицкий - жесткий и очень настойчивый парень... А "Краснодару" - успехов!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +780

      shikari__ > житель СПб 42 минуты назад

      тут еще косвенное подтверждение, что зенит платит больше всех и даже переплачивает судьям (увы...), а "скромный" и "честный" Гинер, похоже недоплачивает последние 3 сезона.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76057
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru