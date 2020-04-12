Федун: «Пик пандемии в Европе пройден. Кто мог заболеть, уже заболел»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по ситуации с пандемией коронавируса. Он назвал территорию, где еe пик пройден.
«Очень тяжелая ситуация в США, там непонятно, как это все будет развиваться. Но по той статистике, которую мы видим, пик коронавируса в Европе, особенно в Италии, Испании, уже пройден, и сейчас распространение инфекции находится на плато.
Можно ожидать, что те люди, которые могли заболеть вирусом, уже заболели и дальше рынок начнет потихоньку выходить», – сказал Федун РБК.
- Из-за пандемии как минимум до 31 мая приостановили РПЛ.
- По всему миру от инфекции умерло более 108000 человек.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
Источник: РБК