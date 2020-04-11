Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Федун: «Пик пандемии в Европе пройден. Кто мог заболеть, уже заболел»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по ситуации с пандемией коронавируса. Он назвал территорию, где еe пик пройден.

    «Очень тяжелая ситуация в США, там непонятно, как это все будет развиваться. Но по той статистике, которую мы видим, пик коронавируса в Европе, особенно в Италии, Испании, уже пройден, и сейчас распространение инфекции находится на плато.

    Можно ожидать, что те люди, которые могли заболеть вирусом, уже заболели и дальше рынок начнет потихоньку выходить», – сказал Федун РБК.

    • Из-за пандемии как минимум до 31 мая приостановили РПЛ.
    • По всему миру от инфекции умерло более 108000 человек.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:15
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22661

      VVM1964 12 минут назад

      Еще один вирусолог нарисовался , я не пойму зачем нам здесь преподносят мнения дилетантов (((((((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +372

      New Life 29 минут назад

      Я бы больше внимания обращал на то, как у нас, а не у них.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      кто там 30 минут назад

      Лучше бы выскался по Опек+, что там с нефтью, Лёня?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5568

      Антибиотик 39 минут назад

      Известному министру здравохранения Федуну конечно виднее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3820

      vladik12 1 час назад

      Известный эпидемиолог Леня.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2782

      Борат 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Стыдно за федуна!
      Позор ему и его пищевику !
      Гыгы

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +682

      SEREGA 64 > Борат 1 час назад

      ТЫ ПРАВ ПЕТУХ

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76057
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru