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  • Федун: «Пик пандемии в Европе пройден. Кто мог заболеть, уже заболел»

Федун: «Пик пандемии в Европе пройден. Кто мог заболеть, уже заболел»

12 апреля 2020, 08:15
25

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по ситуации с пандемией коронавируса. Он назвал территорию, где еe пик пройден.

«Очень тяжелая ситуация в США, там непонятно, как это все будет развиваться. Но по той статистике, которую мы видим, пик коронавируса в Европе, особенно в Италии, Испании, уже пройден, и сейчас распространение инфекции находится на плато.

Можно ожидать, что те люди, которые могли заболеть вирусом, уже заболели и дальше рынок начнет потихоньку выходить», – сказал Федун РБК.

  • Из-за пандемии как минимум до 31 мая приостановили РПЛ.
  • По всему миру от инфекции умерло более 108000 человек.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (25)
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vladik12
1586676235
Известный эпидемиолог Леня.
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кто там
1586679696
Лучше бы выскался по Опек+, что там с нефтью, Лёня?
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New Life
1586679767
Я бы больше внимания обращал на то, как у нас, а не у них.
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VVM1964
1586680805
Еще один вирусолог нарисовался , я не пойму зачем нам здесь преподносят мнения дилетантов (((((((((
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Сильвербой
1586681972
Почему, с..ка, у нас **...ные бизнесмены, политики и прочая нечисть, думают о ком угодно, только не о гражданах своей страны!? Мы помогаем всем, только не себе. Да пох на ту европу, америку, пох на всех! Только о себе и о своей выгоде думаете!!!
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portero
1586688904
буду очень рад что эта "паникия" закончится, хочется уже спокойно работать и гулять, а не сидеть под арестом беззакония.
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Давид59
1586691053
Про США сказал, про Европу, какие у них графики заболеваемости. А Россия его волнует вообще? Я не эксперт, но у нас всё идёт по "американскому графику". А значит всё ещё впереди
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Дедуктор
1586693982
Когда читаю очередные высказывания Фядуна, киношный Лёлик вспоминается. И его: "Идиот!". Очень плохо, что во времена преступной приватизации страны деньги народа оказались у таких глупых людей. Да, эти люди оказались в нужнике. В смысле, в нужной обойме. Проявили изворотливость и преданность. И только. Но этого хватило. Но почему такие тупые в этом нужнике оказались? Эпидемии (пандемии) это не линейный процесс. И даже не по простой экспоненте развивающийся. Это циклический процесс. Почитай, Фядун, историю испанки, например. Сколько там было циклов (волн) подъема и снижения заболеваемости-смертности. И какая волна была самая убийственная.
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vka1970
1586705360
Я не врач, но уменьшение заболевших и упокоенных, это не уменьшение и окончание пандемии.Это временная передышка.Когда дома кто то гриппует, то выздоровивший окончательно, может легко передать эстафету здоровому.Практически всегда.
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zigbert
1586770783
Все разложил по полочкам. Хорошо если все пойдет таким образом. Однако строить прогнозы по поводу этой эпидемии, даже эксперты хорошо разбирающиеся в этом вопросе, справляются с трудом.
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