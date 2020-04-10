Русский футболист Сахневич – о тренировках в «Краснодаре»: «Галицкий на «Феррари» заезжал на поле, выпрыгивал, бегал на двусторонке, в квадрате стоял»

Всегда знал, что ГСН чуйка. А если бы подписалось это чудо, которое непонятно с какой целью дает сейчас такие интервью. Если эта сказка хотя бы отчасти правда, тогда ничего ты не потерял. Все сложилось очень хорошо. Поехал, нарушил, выхватил, улетел, Крылов прям.
Бывший нападающий «Луча» Эдуард Сахневич поделился воспоминаниями о краткосрочном периоде пребывания в «Краснодаре».
«В 2009-м я попал в «Краснодар» Галицкого. Он на красном «Феррари» с открытым верхом заезжал прям на поле, выпрыгивал, бегал на двусторонке, в квадрате стоял. Между ног его никто не проверял. Всегда, когда руководство приходит на тренировку, игроки стараются играть вполсилы.
«Краснодар» предлагал квартиру в городе и привезти семью, но случился поворот судьбы. Администратор берет у меня паспорт и едет в Москву, чтобы дозаявить. Как только администратор отъезжает с базы, мне поступает звонок из Владивостока: «Губернатор спрашивает, почему местный воспитанник Эдуард Сахневич не играет у нас дома?». Потом приходит смс с суммой в контракте, которую предлагает «Луч» – 10 тысяч долларов в месяц.
Так хотелось поиграть в Премьер-лиге, да еще и дома. Прыгаю в такси, мчу в аэропорт. Заплатил водителю, чтобы он нарушил все, что только можно. Залетел в аэропорт, догнал администратора, выхватил паспорт, но так и не смог объяснить почему. Тут же развернулся, забрал вещи, прыгнул на самолет и во Владивосток.
Прилетел и провел тренировку вместе с другими новичками. «Луч» играет вничью (1:1) домашнюю игру с «Химками». Все в ярости, поскольку с турнирной точки зрения нужна была победа. И всех новичков отстраняют. Вот такое вот настроение было у руководителей. Через день они, конечно, подостыли: «Куда купить билет? Бизнес-класс, все за наш счет». Мало сказать, что я был расстроен. Упустил «Краснодар», где могло быть все по-другому», – рассказал Сахневич.