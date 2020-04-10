Kаpaнтин, сaмoизoляция и не чeм ceбя зaнять? Прокaчай свое тaло сидя дома без упражнaний, диeт и xимии. Убpать бoкa и пузo, накачать pуки, преcc, спину и дажe попу можно за нeделю другую cидя дoмa и ничегo не дeлaя (исxoдя из личногo oпытa) , этo ревoлюция в спoрте. вoт cами почитaйтe ---- http://ipsite.org/36t15
Телекомментатор Виктор Гусев высказался о тренерских качествах Жозе Моуринью из «Тоттенхэма» и Валерия Карпина из «Ростова».
«По тренерским качествам я ценю Жозе Моуринью, а по человеческим – не могу этого сказать. Вы знаете, бывают выскочки, но такие милые, позитивные. Моуринью не из их числа. Кого назвал бы милой выскочкой? Валерия Карпина, например», – сказал Гусев.
- 57-летний Моуринью в течение тренерской карьеры взял 25 трофеев.
- 51-летний Карпин пока не выиграл ни одного титула. Его лучший результат – второе место со «Спартаком».