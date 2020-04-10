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    Комментатор Гусев: «Карпин – милая выскочка»

    Телекомментатор Виктор Гусев высказался о тренерских качествах Жозе Моуринью из «Тоттенхэма» и Валерия Карпина из «Ростова».

    «По тренерским качествам я ценю Жозе Моуринью, а по человеческим – не могу этого сказать. Вы знаете, бывают выскочки, но такие милые, позитивные. Моуринью не из их числа. Кого назвал бы милой выскочкой? Валерия Карпина, например», – сказал Гусев.

    • 57-летний Моуринью в течение тренерской карьеры взял 25 трофеев.
    • 51-летний Карпин пока не выиграл ни одного титула. Его лучший результат – второе место со «Спартаком».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2020 14:38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9

      ovchinnikovrustam 11 часов назад

      Kаpaнтин, сaмoизoляция и не чeм ceбя зaнять? Прокaчай свое тaло сидя дома без упражнaний, диeт и xимии. Убpать бoкa и пузo, накачать pуки, преcc, спину и дажe попу можно за нeделю другую cидя дoмa и ничегo не дeлaя (исxoдя из личногo oпытa) , этo ревoлюция в спoрте. вoт cами почитaйтe ---- http://ipsite.org/36t15

      0
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      Рейтинг: +246

      GreyDM 12 часов назад

      А я уже говорил, без работы комментаторы в Уткиных мутируют. Сначала Губерниев, теперь вот Гусев, ну с этим-то понятно-пернатая банда...

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      Рейтинг: +315

      Алехсбургер. 13 часов назад

      Несколько экспрессивно,но верно...
      Акцент на человеческие качества точечно характеризуют имиджевую характеристику Валерия Георгиевича.
      Именно эти качества и мешают порой ему в достижении успехов (глобальных) на тренерском поприще...


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      а теперь,вялочитающие ид.оты снизу...
      попробуйте меня обос.ать...

      0
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      Рейтинг: +3859

      САДЫЧОК 13 часов назад

      Комментатор Чмошников сравнил хрен с пальцем ! Что , в голове у этих людей ?!

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      Рейтинг: +414

      Чехов на Садовой 14 часов назад

      Ну ты и гусь , гражданин телекомментатор. Мыслитель лапчатый.

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      Рейтинг: +443

      Граф2019 15 часов назад

      А кто такой Гусев???...

      2
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      Рейтинг: +2435

      Павелий > Граф2019 14 часов назад

      Вот как раз Гусев и есть милая выскочка. Всплыл за счёт программ "Время футбола" и "На футболе с Виктором Гусевым".

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