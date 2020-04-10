Комментатор Гусев: «Карпин – милая выскочка»

Телекомментатор Виктор Гусев высказался о тренерских качествах Жозе Моуринью из «Тоттенхэма» и Валерия Карпина из «Ростова».

«По тренерским качествам я ценю Жозе Моуринью, а по человеческим – не могу этого сказать. Вы знаете, бывают выскочки, но такие милые, позитивные. Моуринью не из их числа. Кого назвал бы милой выскочкой? Валерия Карпина, например», – сказал Гусев.