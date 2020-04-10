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    Месси – об Анри: «Он легко мог проходить к воротам, забивать и убивать интригу»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси вспомнил как в 2007 году в состав каталонского клуба из «Арсенала» перешел нападающий Тьерри Анри.

    «В первый день, когда он пришел в раздевалку, я не смел смотреть ему в глаза.

    Я знал, чего он достиг в Англии. У меня к тому времени сложился образ о нем, а затем внезапно мы оказались в одной команде. Так я выражал восхищение, которое испытывал к нему. Мне нравился Анри, его легкость, с которой он мог проходить к воротам, забивать и убивать интригу в матче», – вспоминает Месси.

    • Анри выступал в составе «Барселоны» с 2007-го по 2010-й.
    • Француз в 80 матчах забил 35 голов.

    Источник: Daily Mail

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    10.04.2020 11:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9702

      Cules2013 17 часов назад

      Конец футбольной и начало тренерской карьеры у Анри вышло прям совсем неудачным.

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      Рейтинг: +1111

      FENIX-SL > Cules2013 14 часов назад

      начало тренерской все же хуже))
      футболист феноменальный

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