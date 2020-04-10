Месси – об Анри: «Он легко мог проходить к воротам, забивать и убивать интригу»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вспомнил как в 2007 году в состав каталонского клуба из «Арсенала» перешел нападающий Тьерри Анри.

«В первый день, когда он пришел в раздевалку, я не смел смотреть ему в глаза.

Я знал, чего он достиг в Англии. У меня к тому времени сложился образ о нем, а затем внезапно мы оказались в одной команде. Так я выражал восхищение, которое испытывал к нему. Мне нравился Анри, его легкость, с которой он мог проходить к воротам, забивать и убивать интригу в матче», – вспоминает Месси.