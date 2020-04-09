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    Евсеев: «РПЛ нужно доиграть. Если нет, то чемпионом можно объявить «Зенит»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что нынешний сезон чемпионата России нужно доиграть. Розыгрыш РПЛ приостановлен как минимум до конца мая из-за пандемии коронавируса.

    — Что нужно делать с РПЛ?

    — Доигрывать. В чем проблема? Новый сезон можем начать в сентябре.

    — Аннулировать чемпионат было бы правильным?

    — У каждого человека свое мнение. Мое такое: мы можем доиграть чемпионат, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Какие проблемы доиграть? Осталось-то восемь туров. Играйте среда–воскресенье.

    — А если будем доигрывать без болельщиков?

    — Да мы и с ЦСКА играли практически без болельщиков. Было там тысяч пять. Что теперь поделать? А так неприятно, конечно, мы же играем для болельщиков.

    — Валерий Газзаев заявил, что при остановке чемпионата отдавать золото «Зениту» нельзя. Согласны?

    — Если «Зенит» сейчас на первом месте — почему нет?

    • «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя в виде «Локомотива» на девять очков.
    • «Уфа» занимает девятое место.

    Источник: Sport24

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    09.04.2020 13:12
    Комментарии12
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      Рейтинг: +298

      Бoрат 10 часов назад

      Давайте уже объявим , а то как бы чего не вышло . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +3731

      Zubo 14 часов назад

      Нельзя обьявлять Зенит, сразу поднимется вонь от днища, борцов с баблом и несистемной опозиции: будут орать что всё куплено, доиграть обязательно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +268

      Ziklop 18 часов назад

      С этим вирусом придушили народ основательно и не пикнуть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3855

      САДЫЧОК 20 часов назад

      Вот Евсеев и другие "деятели " вроде футболистом был ...Но где мозг ?!... да какая разница когда доиграют ...хоть в следующем году !.. Как можно не доиграв обьявлять чемпиона и вылетевшие команды !!?...Это же ИДИОТИЗМ !

      1
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      ...
      Рейтинг: +1706

      KPCCSPB > САДЫЧОК 20 часов назад

      Уже писали, что вылетов не будет, если чемпиона объявят, просто расширение лиги сделают, как и хотели. Что тебя не устраивает?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2072

      Hektor 84 > KPCCSPB 14 часов назад

      Добавятся еще пару фарм клубов

      2
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      Рейтинг: +1706

      KPCCSPB > Hektor 84 13 часов назад

      Ой. началось опять. Сриптак твой даже деньги и судьи не могут вытянуть.

      1
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      ...
      Рейтинг: +298

      Бoрат > KPCCSPB 10 часов назад

      Тянем потянем - вытянуть не можем . Надо сделать " расширение " , а то даже со смазкой не получается - мажем и подмазываем и подлизываем и подсасываем , а вот что то мне подсказывает , что " король то - голый " . Гыгыгы . А смешные и голые - это другая передача . Гыгыгы .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10112

      KLIM777 20 часов назад

      Чемпионат надо доигрывать. Там интрига только одна. Ахмат вылетит напрямую или через стыки

      2
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      Рейтинг: +19463

      пьяныйхоровод > KLIM777 15 часов назад

      Они "чудодейственным" образом спасутся .

      0
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      Рейтинг: +2106

      alarm 20 часов назад

      и спортаг в пердив заодно

      5
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    • ...
      Рейтинг: +680

      СвинкаСправедливости 20 часов назад

      24 очка ещё разыгрываются. С чего бы признавать его чемпионом?
      А что делать с зоной вылета?
      Хватит. Чемпионат нужно доиграть.

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