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  • Евсеев: «РПЛ нужно доиграть. Если нет, то чемпионом можно объявить «Зенит»

Евсеев: «РПЛ нужно доиграть. Если нет, то чемпионом можно объявить «Зенит»

9 апреля 2020, 13:12
5

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что нынешний сезон чемпионата России нужно доиграть. Розыгрыш РПЛ приостановлен как минимум до конца мая из-за пандемии коронавируса.

— Что нужно делать с РПЛ?

— Доигрывать. В чем проблема? Новый сезон можем начать в сентябре.

— Аннулировать чемпионат было бы правильным?

— У каждого человека свое мнение. Мое такое: мы можем доиграть чемпионат, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Какие проблемы доиграть? Осталось-то восемь туров. Играйте среда–воскресенье.

— А если будем доигрывать без болельщиков?

— Да мы и с ЦСКА играли практически без болельщиков. Было там тысяч пять. Что теперь поделать? А так неприятно, конечно, мы же играем для болельщиков.

— Валерий Газзаев заявил, что при остановке чемпионата отдавать золото «Зениту» нельзя. Согласны?

— Если «Зенит» сейчас на первом месте — почему нет?

  • «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя в виде «Локомотива» на девять очков.
  • «Уфа» занимает девятое место.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Евсеев Вадим
Комментарии (5)
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СвинкаСправедливости
1586432057
24 очка ещё разыгрываются. С чего бы признавать его чемпионом? А что делать с зоной вылета? Хватит. Чемпионат нужно доиграть.
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САДЫЧОК
1586433835
Вот Евсеев и другие "деятели " вроде футболистом был ...Но где мозг ?!... да какая разница когда доиграют ...хоть в следующем году !.. Как можно не доиграв обьявлять чемпиона и вылетевшие команды !!?...Это же ИДИОТИЗМ !
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Ziklop
1586440011
С этим вирусом придушили народ основательно и не пикнуть
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Zubo
1586456055
Нельзя обьявлять Зенит, сразу поднимется вонь от днища, борцов с баблом и несистемной опозиции: будут орать что всё куплено, доиграть обязательно
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