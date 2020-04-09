Евсеев: «РПЛ нужно доиграть. Если нет, то чемпионом можно объявить «Зенит»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что нынешний сезон чемпионата России нужно доиграть. Розыгрыш РПЛ приостановлен как минимум до конца мая из-за пандемии коронавируса.

— Что нужно делать с РПЛ?

— Доигрывать. В чем проблема? Новый сезон можем начать в сентябре.

— Аннулировать чемпионат было бы правильным?

— У каждого человека свое мнение. Мое такое: мы можем доиграть чемпионат, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Какие проблемы доиграть? Осталось-то восемь туров. Играйте среда–воскресенье.

— А если будем доигрывать без болельщиков?

— Да мы и с ЦСКА играли практически без болельщиков. Было там тысяч пять. Что теперь поделать? А так неприятно, конечно, мы же играем для болельщиков.

— Валерий Газзаев заявил, что при остановке чемпионата отдавать золото «Зениту» нельзя. Согласны?

— Если «Зенит» сейчас на первом месте — почему нет?