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    Sport.es: «Барселона» отказалась подписывать Виллиана свободным агентом

    Киа Джурабчиан, агент вингера «Челси» Виллиана, предложил услуги своего клиента «Барселоне».

    По информации Sport.es, каталонский клуб отказался от подписания бразильца, поскольку тот рассчитывает заключить трехлетний контракт с высокой зарплатой.

    Ранее «Барса» неоднократно пыталась купить этого футболиста, но ей не удавалось договориться с «Челси» о сделке. Теперь же, когда Виллиан станет свободным агентом, он оказался неинтересен действующему чемпиону Испании в виду возраста (в августе исполнится 32 года).

    На игрока также претендуют «Тоттенхэм» и «ПСЖ».

    Источник: Sport.es

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9692

      Cules2013 1 час назад

      хм... нам бы Виллиан пригодился, но 3-х летний контракт - это явно перебор

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2800

      Борат 1 час назад

      Пора возвращаться в анжи ! Гыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      russkiisergei 3 часа назад

      лох

      1
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