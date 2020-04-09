Sport.es: «Барселона» отказалась подписывать Виллиана свободным агентом

Киа Джурабчиан, агент вингера «Челси» Виллиана, предложил услуги своего клиента «Барселоне».

По информации Sport.es, каталонский клуб отказался от подписания бразильца, поскольку тот рассчитывает заключить трехлетний контракт с высокой зарплатой.

Ранее «Барса» неоднократно пыталась купить этого футболиста, но ей не удавалось договориться с «Челси» о сделке. Теперь же, когда Виллиан станет свободным агентом, он оказался неинтересен действующему чемпиону Испании в виду возраста (в августе исполнится 32 года).

На игрока также претендуют «Тоттенхэм» и «ПСЖ».