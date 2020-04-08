Айртон выставил на аукцион майку «Спартака». Деньги пойдут на исследование коронавируса

Защитник «Спартака» Айртон выставил на благотворительный аукцион майку команды. Об этом он сообщил в инстаграме.

«Эта майка будет продана на ofutebolseimporta.с.br, прибыль будет отправлена научным институтам на исследование коронавируса», – написал игрок.

По всему миру от инфекции умерло более 79000 человек.

Из-за нее как минимум до 31 мая приостановлена РПЛ.

Из-за пандемии весь апрель в России объявлен нерабочим.