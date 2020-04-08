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    Айртон выставил на аукцион майку «Спартака». Деньги пойдут на исследование коронавируса

    Защитник «Спартака» Айртон выставил на благотворительный аукцион майку команды. Об этом он сообщил в инстаграме.

    «Эта майка будет продана на ofutebolseimporta.с.br, прибыль будет отправлена научным институтам на исследование коронавируса», – написал игрок.

    • По всему миру от инфекции умерло более 79000 человек.
    • Из-за нее как минимум до 31 мая приостановлена РПЛ.
    • Из-за пандемии весь апрель в России объявлен нерабочим.

    text

    Публикация от text (@ayrton97_) 8 Апр 2020 в 7:07 PDT

    Источник: инстаграм Айртона

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    08.04.2020 19:31
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1251

      Из Твери Леха 4 часа назад

      да кто эту половую тряпку в Бразилии купит? Придется самим спартачам выкупать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +386

      legenda soccer > Из Твери Леха 4 часа назад

      мнение имбицила как ты тут никому не интересно понял овощь.судя по твоей роже у тебя мозг с грецкий орех

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2800

      Борат > legenda soccer 2 часа назад

      Это чей кукарек из-под шконки?
      Опять дырявый голос подал ?
      Гыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2168

      solodealer 11 часов назад

      Вполне в тренде наших властей: какие "деньги"...такие и "исследования"..Увы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1925

      Axe111 15 часов назад

      Пфф рублей 6

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2800

      Борат 15 часов назад

      Боря Моисеев выкупит для ролевых игр ! Гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Пастырь > Борат 14 часов назад

      Неужели в тебе нет ничего человеческого, ты просто мразь

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +454

      _Marqella_ 15 часов назад

      Смешно...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22628

      VVM1964 > _Marqella_ 12 часов назад

      Когда ваши лимонеры хоть что нибудь пожертвуют - тогда вместе посмеемся , а пока ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +386

      legenda soccer > _Marqella_ 4 часа назад

      пошла ты на х питерская проститутка

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2096

      alarm 15 часов назад

      даю 100 рублей, половая тряпка с ромбом в хозяйстве пригодится.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Пастырь > alarm 14 часов назад

      Ты просто ущербный, твоя мать сожалеет что не сделала аборт

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2096

      alarm > Пастырь 14 часов назад

      а не ущербно ли переходить на личности и, тем более, на мать? ну так, подумай на досуге. если, конечно, есть чем;)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22628

      VVM1964 > alarm 12 часов назад

      Ой - гавно заговорило )))

      3
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      Рейтинг: +14315

      sssrspartak > alarm 11 часов назад

      тебе правильно сказали литейный обсерышь!слушай и мотай на ус ,что тебе нормальные люди калякают!

      3
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      Рейтинг: +2096

      alarm > VVM1964 11 часов назад

      хряк признался, что он говно. теперь я видел всё.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +419

      alll-1 16 часов назад

      Молодец!
      хорошее дело

      2
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      Рейтинг: +442

      кто там 16 часов назад

      Таким темпом исследование не сдвинется:D

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