Мутко: «Лиги должны сами решать вопрос о продолжении сезона. В России меры, скорее всего, продлят»

УЕФА, кстати, не указывала никому и ничего. Мутко не мешало бы сперва ознакомится с решениями УЕФА. Было постановление о недопущении к еврокубкам тех стран, где не доиграют чемпионат.
Бывший президент РФС Виталий Мутко считает, что УЕФА должен дать национальным лигам возможность самостоятельно принимать решение о проведении турниров.
«Здесь должен быть прагматизм. Безусловно, должна быть объективность в этом вопросе. Существуют игровые рамки, время, в которое мы можем играть. Надо исходить из этого. Не должно быть так, чтобы смотрели только с одной колокольни.
УЕФА могла бы дать возможность лигам решать этот момент, потому что в каждой конкретной стране своя ситуация. По распространению коронавируса мы видим, что те ограничения, которые есть, скорее всего, будут продлены.
Китай, например, начинает возвращаться к нормальной жизни. Поэтому каждая страна должна разобраться в ситуации сама, принять решения с федерацией, властями. Может быть, придумать какую-то модель определения мест, но, опять же, это должны решать и озвучивать профессионалы», – сказал Мутко.
- РПЛ приостановлена до конца мая.
- В России зарегистрировано 8 672 случая заражения коронавирусом.