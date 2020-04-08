Мутко: «Лиги должны сами решать вопрос о продолжении сезона. В России меры, скорее всего, продлят»

Бывший президент РФС Виталий Мутко считает, что УЕФА должен дать национальным лигам возможность самостоятельно принимать решение о проведении турниров.

«Здесь должен быть прагматизм. Безусловно, должна быть объективность в этом вопросе. Существуют игровые рамки, время, в которое мы можем играть. Надо исходить из этого. Не должно быть так, чтобы смотрели только с одной колокольни.

УЕФА могла бы дать возможность лигам решать этот момент, потому что в каждой конкретной стране своя ситуация. По распространению коронавируса мы видим, что те ограничения, которые есть, скорее всего, будут продлены.

Китай, например, начинает возвращаться к нормальной жизни. Поэтому каждая страна должна разобраться в ситуации сама, принять решения с федерацией, властями. Может быть, придумать какую-то модель определения мест, но, опять же, это должны решать и озвучивать профессионалы», – сказал Мутко.