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    Мутко: «Лиги должны сами решать вопрос о продолжении сезона. В России меры, скорее всего, продлят»

    Бывший президент РФС Виталий Мутко считает, что УЕФА должен дать национальным лигам возможность самостоятельно принимать решение о проведении турниров.

    «Здесь должен быть прагматизм. Безусловно, должна быть объективность в этом вопросе. Существуют игровые рамки, время, в которое мы можем играть. Надо исходить из этого. Не должно быть так, чтобы смотрели только с одной колокольни.

    УЕФА могла бы дать возможность лигам решать этот момент, потому что в каждой конкретной стране своя ситуация. По распространению коронавируса мы видим, что те ограничения, которые есть, скорее всего, будут продлены.

    Китай, например, начинает возвращаться к нормальной жизни. Поэтому каждая страна должна разобраться в ситуации сама, принять решения с федерацией, властями. Может быть, придумать какую-то модель определения мест, но, опять же, это должны решать и озвучивать профессионалы», – сказал Мутко.

    • РПЛ приостановлена до конца мая.
    • В России зарегистрировано 8 672 случая заражения коронавирусом.

    Источник: «Р-Спорт»

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    08.04.2020 16:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2469

      Давид59 15 часов назад

      УЕФА, кстати, не указывала никому и ничего. Мутко не мешало бы сперва ознакомится с решениями УЕФА. Было постановление о недопущении к еврокубкам тех стран, где не доиграют чемпионат.

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      Рейтинг: +3777

      3a zenit 18 часов назад

      изоленту продлят до июня 100%

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