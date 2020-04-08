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  • Абрамович занял десятое место в списке миллиардеров Forbes среди россиян, Федун – 19-й

Абрамович занял десятое место в списке миллиардеров Forbes среди россиян, Федун – 19-й

8 апреля 2020, 00:38
20

Журнал Forbes выпустил новый список миллиардеров мира. В первой двадцатке среди россиян оказались люди, связанные с футболом.

В частности, владелец «Челси» Роман Абрамович с состоянием в 11,3 миллиарда долларов занял десятое место. Владелец «Спартака» Леонид Федун делит 19-20 места (6,4 миллиарда). Его активы оцениваются меньше, чем владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева – 6,6 миллиарда.

  • Из-за падения нефтяных котировок Федун в марте потерял сотни миллионов.
  • На прошлой неделе «Спартак» снизил зарплату игрокам.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

Источник: Forbes
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Челси Федун Леонид Абрамович Роман
Комментарии (20)
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vladimir-7
1586322941
До падения цены на нефть у Федуна, как сообщали СМИ, было около 7 миллиардов долларов.
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neveldomha
1586323977
Федун этот тот самый нытик с лукойла?
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New Life
1586327724
Бедняги, теперь придется экономить, пакетики по два раза заваривать.))
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Cules2013
1586328647
я глянул рейтинг - первые 10 мест в РФ исключительно сырьевые магнаты - нефть, газ, металл, уголь. херовая тенденция, на самом деле, нигде такого нет. если взять топ-10 самых богатых стран по полезным ископаемым в мире, кроме РФ, то везде сырьевых миллиардеров всего пару штук, в основном это банкиры, владельцы недвижимостью, работники IT сферы. где-то тут подвох) похоже наш народ нае**ли.
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New Life
1586331189
Основатель твиттера Джэк Дорси сегодня пожертвовал миллиард долларов на помощь пострадавшим от коронавируса. А "наши" богачи ?
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Граф2019
1586337334
держись пердун! ой Федун...
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САДЫЧОК
1586338587
Этим ребятам из списка , не избежать люстрации ! Поражает другое , если эти правители повернулись задним местом в тяжелое время для народа-то и народ так же сделает !
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Соарес
1586358807
а где остальные
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zigbert
1586421930
Хотя миллиардеры и теряют крупные суммы ,их беды не могут сравнится с теми людьми которые потеряли работу и свои зарплаты.
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