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    Абрамович занял десятое место в списке миллиардеров Forbes среди россиян, Федун – 19-й

    Журнал Forbes выпустил новый список миллиардеров мира. В первой двадцатке среди россиян оказались люди, связанные с футболом.

    В частности, владелец «Челси» Роман Абрамович с состоянием в 11,3 миллиарда долларов занял десятое место. Владелец «Спартака» Леонид Федун делит 19-20 места (6,4 миллиарда). Его активы оцениваются меньше, чем владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева – 6,6 миллиарда.

    • Из-за падения нефтяных котировок Федун в марте потерял сотни миллионов.
    • На прошлой неделе «Спартак» снизил зарплату игрокам.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: Forbes

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    08.04.2020 00:38
    Комментарии26
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      Рейтинг: +20

      Соарес 17 часов назад

      а где остальные

      1
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      Рейтинг: +3844

      САДЫЧОК 23 часа назад

      Этим ребятам из списка , не избежать люстрации ! Поражает другое , если эти правители повернулись задним местом в тяжелое время для народа-то и народ так же сделает !

      3
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      ...
      Рейтинг: +2168

      solodealer > САДЫЧОК 21 час назад

      Почему Вы так несправедливы?
      Откуда у Вас такое предвзятое мнение, что они "...повернулись задним местом в тяжелое время для народа-.."
      ДА ОНИ К НАМ ЖОПОЙ СТОЯЛИ С САМОГО НАЧАЛА В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!))+

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +441

      Граф2019 23 часа назад

      держись пердун! ой Федун...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      New Life 8 апреля, 10:33

      Основатель твиттера Джэк Дорси сегодня пожертвовал миллиард долларов на помощь пострадавшим от коронавируса. А "наши" богачи ?

      7
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      ...
      Рейтинг: +8555

      ufos73 > New Life 23 часа назад

      Миллир каждый год жертвует миллиард в офшоры ))

      9
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      ...
      Рейтинг: +342

      New Life > ufos73 21 час назад

      Если поднести к уху пустой кошелек, то услышишь, как где-то далеко далеко играет виолончель.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14315

      sssrspartak > New Life 21 час назад

      но они же наши!а наши никогда просто так ничего не делают!на операции ребятишкам собираем всем миром!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2168

      solodealer > New Life 21 час назад

      ))+++
      ...и играет она "Мурку" - любимую пестню ВВПутов))

      2
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      Рейтинг: +9692

      Cules2013 8 апреля, 09:50

      я глянул рейтинг - первые 10 мест в РФ исключительно сырьевые магнаты - нефть, газ, металл, уголь. херовая тенденция, на самом деле, нигде такого нет. если взять топ-10 самых богатых стран по полезным ископаемым в мире, кроме РФ, то везде сырьевых миллиардеров всего пару штук, в основном это банкиры, владельцы недвижимостью, работники IT сферы. где-то тут подвох) похоже наш народ нае**ли.

      9
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      ...
      Рейтинг: +48

      Maga Ingush > Cules2013 8 апреля, 09:54

      Наши миллиарды на народных ресурсов поднялись) не то что в других странах, с 0 начинали, ну там игры создали, телефоны, машины, итд.. тупо народ доят

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. > Cules2013 8 апреля, 10:14

      Ну мы же крепчаем...
      Мы заслуживаем своей власти....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      New Life 8 апреля, 09:35

      Бедняги, теперь придется экономить, пакетики по два раза заваривать.))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1795

      neveldomha 8 апреля, 08:32

      Федун этот тот самый нытик с лукойла?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1683

      serhio80 > neveldomha 8 апреля, 08:56

      У Миллера спроси как наныл)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1795

      neveldomha > serhio80 23 часа назад

      А ты список посмотри, там Миллера и близко нет. Так что нытик миллиардер только шпыртаковский))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +273

      Бoрат > serhio80 21 час назад

      Не трогай нашу мафию !!! Гыгыгы .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22628

      VVM1964 > neveldomha 21 час назад

      Не спорьте - Федун свои деньги " заработал " по понятиям - так в 90-е жила страна , а Миллер - по " закону " - так мы сейчас живем , вот и вся разница (((( Кто из них заработал " честнее " - пусть каждый для себя выбирает сам .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2168

      solodealer > neveldomha 21 час назад

      ...о каких "списьках" Вы говорите? О форбсе, что ли?))))
      Там только дураки "светятся", которые не могут спрятать наворованное бабло от общественности)))
      В этих "списьках" когда-нибудь был полковник Каддафи?
      70 миллиардов его личного награбленного бабла до сих пор найти не могут!))) И таких "бизнесменов" по миру - пруд пруди))+

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10575

      vladimir-7 8 апреля, 08:17

      До падения цены на нефть у Федуна, как сообщали СМИ, было около
      7 миллиардов долларов. Огласите весь список владельцев клубов РПЛ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1683

      serhio80 > vladimir-7 8 апреля, 08:50

      Федун, Галицкий, Газпром, ВТБ, РЖД, ВЭБ или кто там щас у коней, администрация области)

      4
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      ...
      Рейтинг: +10575

      vladimir-7 > serhio80 8 апреля, 09:16

      Давай дальше, но только с положением мест в Forbes

      0
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      ...
      Рейтинг: +1683

      serhio80 > vladimir-7 8 апреля, 09:25

      Торпедо не в вышке,больше нет продолжения

      Зы Казань забыл, но у них по сути тоже админка рулит

      2
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      Рейтинг: +10575

      vladimir-7 > serhio80 21 час назад

      Какие места занимают в Forbes?

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      Рейтинг: +4119

      JTherry > serhio80 13 часов назад

      практически всех миллиардеров в списке Форбс перечислил, "теневые" - за вывесками ВТБ, РЖД, Газпром, ВЭБ.РФ...

      1
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      Рейтинг: +2168

      solodealer 8 апреля, 01:08

      Парад проходимцев...

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