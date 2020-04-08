Абрамович занял десятое место в списке миллиардеров Forbes среди россиян, Федун – 19-й

Журнал Forbes выпустил новый список миллиардеров мира. В первой двадцатке среди россиян оказались люди, связанные с футболом.
В частности, владелец «Челси» Роман Абрамович с состоянием в 11,3 миллиарда долларов занял десятое место. Владелец «Спартака» Леонид Федун делит 19-20 места (6,4 миллиарда). Его активы оцениваются меньше, чем владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева – 6,6 миллиарда.
- Из-за падения нефтяных котировок Федун в марте потерял сотни миллионов.
- На прошлой неделе «Спартак» снизил зарплату игрокам.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
Источник: Forbes