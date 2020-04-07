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    Corriere dello Sport: «ПСЖ» решил выкупить Икарди за 70 миллионов

    Руководство «ПСЖ» намерено выкупить нападающего Мауро Икарди у «Интера».

    Как сообщает Corriere dello Sport, парижане решили заплатить 70 миллионов евро, предусмотренные в контракте с итальянским клубом.

    По версии журналиста Николо Скиры, Икарди хотел бы покинуть «ПСЖ» и вернуться в Италию. Сообщалось, что им интересуется «Милан».

    • В текущем сезоне Икарди забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче.
    • Рыночная стоимость форварда – 75 миллионов евро.
    • Его контракт с «Интером» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Corriere dello Sport

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    07.04.2020 19:44
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