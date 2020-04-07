Corriere dello Sport: «ПСЖ» решил выкупить Икарди за 70 миллионов

Руководство «ПСЖ» намерено выкупить нападающего Мауро Икарди у «Интера».

Как сообщает Corriere dello Sport, парижане решили заплатить 70 миллионов евро, предусмотренные в контракте с итальянским клубом.

По версии журналиста Николо Скиры, Икарди хотел бы покинуть «ПСЖ» и вернуться в Италию. Сообщалось, что им интересуется «Милан».