Corriere dello Sport: «ПСЖ» решил выкупить Икарди за 70 миллионов

Руководство «ПСЖ» намерено выкупить нападающего Мауро Икарди у «Интера».
Как сообщает Corriere dello Sport, парижане решили заплатить 70 миллионов евро, предусмотренные в контракте с итальянским клубом.
По версии журналиста Николо Скиры, Икарди хотел бы покинуть «ПСЖ» и вернуться в Италию. Сообщалось, что им интересуется «Милан».
- В текущем сезоне Икарди забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче.
- Рыночная стоимость форварда – 75 миллионов евро.
- Его контракт с «Интером» рассчитан до 2022 года.
Источник: Corriere dello Sport