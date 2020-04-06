Икарди может перейти в «Милан»

«Милан» проявляет интерес к нападающему «Интера» Мауро Икарди, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что аргентинец хочет покинуть парижский клуб по окончании нынешнего сезона.

По информации Corriere dello Sport, в «Интере» не рассчитывают на 27-летнего футболиста, но и отпускать его в «Ювентус» не намерены, чтобы не усиливать конкурента.

Ситуацией может воспользоваться «Милан», если команду возглавит Лучано Спаллетти, при котором форвард успешно играл в составе «Интера».