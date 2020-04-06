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    Икарди может перейти в «Милан»

    «Милан» проявляет интерес к нападающему «Интера» Мауро Икарди, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за «ПСЖ».

    Ранее сообщалось, что аргентинец хочет покинуть парижский клуб по окончании нынешнего сезона.

    По информации Corriere dello Sport, в «Интере» не рассчитывают на 27-летнего футболиста, но и отпускать его в «Ювентус» не намерены, чтобы не усиливать конкурента.

    Ситуацией может воспользоваться «Милан», если команду возглавит Лучано Спаллетти, при котором форвард успешно играл в составе «Интера».

    • В текущем сезоне Икарди забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче.
    • Рыночная стоимость форварда – 75 миллионов евро.
    • Его контракт с «Интером» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Corriere dello Sport

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    06.04.2020 08:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 6 апреля 2020, 10:21

      Довыделывался со своей шлюшкой женой. Ни кому не нужен.

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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 апреля 2020, 09:17

      Зачем? Бред.

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