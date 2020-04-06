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Икарди может перейти в «Милан»

6 апреля 2020, 08:38
2

«Милан» проявляет интерес к нападающему «Интера» Мауро Икарди, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что аргентинец хочет покинуть парижский клуб по окончании нынешнего сезона.

По информации Corriere dello Sport, в «Интере» не рассчитывают на 27-летнего футболиста, но и отпускать его в «Ювентус» не намерены, чтобы не усиливать конкурента.

Ситуацией может воспользоваться «Милан», если команду возглавит Лучано Спаллетти, при котором форвард успешно играл в составе «Интера».

  • В текущем сезоне Икарди забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче.
  • Рыночная стоимость форварда – 75 миллионов евро.
  • Его контракт с «Интером» рассчитан до 2022 года.

Источник: Corriere dello Sport
Италия. Серия А Интер Милан ПСЖ Ювентус Икарди Мауро
Комментарии (2)
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Cules2013
1586153853
Зачем? Бред.
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Hektor 84
1586157660
Довыделывался со своей шлюшкой женой. Ни кому не нужен.
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