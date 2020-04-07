«СЭ»: игроки «Локо» недовольны формой предложения о снижении зарплат

Переговоры о снижении зарплат между руководством и футболистами «Локомотива» по-прежнему не приносят результата. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Игроки не против сокращения, на которое пошли во многих других клубах, однако недовольны формой, в которой сделано предложение.
Попытки переубедить футболистов пока безуспешны.
- Генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе предложил игрокам урезать оклады на 40 процентов до конца мая, но получил отказ.
- Вратарь Гилерме выступил от команды, сообщив, что Кикнадзе мало общается с футболистами и приходит к ним только с плохими новостями.
Мещеряков – о конфликте Кикнадзе и игроков «Локомотива»: «Кто-то хочет раскачать ситуацию. Люди сидят на диване и что-то пишут»
Источник: «Спорт-Экспресс»