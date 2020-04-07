«СЭ»: игроки «Локо» недовольны формой предложения о снижении зарплат

Переговоры о снижении зарплат между руководством и футболистами «Локомотива» по-прежнему не приносят результата. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игроки не против сокращения, на которое пошли во многих других клубах, однако недовольны формой, в которой сделано предложение.

Попытки переубедить футболистов пока безуспешны.

Генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе предложил игрокам урезать оклады на 40 процентов до конца мая, но получил отказ.

предложил игрокам урезать оклады на 40 процентов до конца мая, но получил отказ. Вратарь Гилерме выступил от команды, сообщив, что Кикнадзе мало общается с футболистами и приходит к ним только с плохими новостями.

Мещеряков – о конфликте Кикнадзе и игроков «Локомотива»: «Кто-то хочет раскачать ситуацию. Люди сидят на диване и что-то пишут»