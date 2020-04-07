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  • «СЭ»: игроки «Локо» недовольны формой предложения о снижении зарплат

«СЭ»: игроки «Локо» недовольны формой предложения о снижении зарплат

7 апреля 2020, 19:09
5

Переговоры о снижении зарплат между руководством и футболистами «Локомотива» по-прежнему не приносят результата. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игроки не против сокращения, на которое пошли во многих других клубах, однако недовольны формой, в которой сделано предложение.

Попытки переубедить футболистов пока безуспешны.

  • Генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе предложил игрокам урезать оклады на 40 процентов до конца мая, но получил отказ.
  • Вратарь Гилерме выступил от команды, сообщив, что Кикнадзе мало общается с футболистами и приходит к ним только с плохими новостями.

Мещеряков – о конфликте Кикнадзе и игроков «Локомотива»: «Кто-то хочет раскачать ситуацию. Люди сидят на диване и что-то пишут»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Кикнадзе Василий
Комментарии (5)
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Давид59
1586281495
Ага! Они недовольны! Чем больше денег, тем больше хочется. Объясните им кто-нибудь! Когда играешь - ещё куда ни шло. Но ведь игр неетуууууу!
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zarsm
1586286131
Оправдывают одно из своих прозвищ)
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нейтральныйкакникто
1586296064
Да отправьте всех в оплачиваемый отпуск ,в счёт зимних отпусков,а зимой пусть доигрывают,отрабатывают жадность при - 20 С
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loko-the_best
1586310420
Гнать Кика просто надо, сразу проблемы решатся
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житель СПб
1586316045
С Кикнадзе уже все понятно, но "форма не нравится"- ?! А как надо было? В танце, с извинениями, с подползаниями? Локомотив теряет очки народных симпатий...
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