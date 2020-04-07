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    «СЭ»: игроки «Локо» недовольны формой предложения о снижении зарплат

    Переговоры о снижении зарплат между руководством и футболистами «Локомотива» по-прежнему не приносят результата. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    Игроки не против сокращения, на которое пошли во многих других клубах, однако недовольны формой, в которой сделано предложение.

    Попытки переубедить футболистов пока безуспешны.

    • Генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе предложил игрокам урезать оклады на 40 процентов до конца мая, но получил отказ.
    • Вратарь Гилерме выступил от команды, сообщив, что Кикнадзе мало общается с футболистами и приходит к ним только с плохими новостями.

    Мещеряков – о конфликте Кикнадзе и игроков «Локомотива»: «Кто-то хочет раскачать ситуацию. Люди сидят на диване и что-то пишут»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2020 19:09
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1135

      житель СПб 8 апреля, 06:20

      С Кикнадзе уже все понятно, но "форма не нравится"- ?! А как надо было? В танце, с извинениями, с подползаниями? Локомотив теряет очки народных симпатий...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +868

      loko-the_best 8 апреля, 04:47

      Гнать Кика просто надо, сразу проблемы решатся

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +900

      нейтральныйкакникто 8 апреля, 00:47

      Да отправьте всех в оплачиваемый отпуск ,в счёт зимних отпусков,а зимой пусть доигрывают,отрабатывают жадность при - 20 С

      -1
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      Рейтинг: +553

      zarsm 7 апреля, 22:02

      Оправдывают одно из своих прозвищ)

      -1
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      Рейтинг: +2469

      Давид59 7 апреля, 20:44

      Ага! Они недовольны! Чем больше денег, тем больше хочется. Объясните им кто-нибудь! Когда играешь - ещё куда ни шло. Но ведь игр неетуууууу!

      1
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      Рейтинг: +1695

      KPCCSPB 7 апреля, 19:18

      Ахаха, как девочки.. Полюбе у каждого на счёте по 20 зарплат минимум, а они ноют, что два месяца будут получать половину, эх, бумажка управляет ими, вот почему с ногами беда)

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