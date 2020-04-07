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    Нобоа: «Боюсь лететь в Эквадор. Если не принять меры, может случиться катастрофа»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о ситуации с коронавирусом в Эквадоре.

    — Следите за новостями из Эквадора? У вас же там родители и браться живут.

    — Ситуация там сложная. Очень страшно за семью. Стараюсь помогать, чем могу: деньгами и всем, что обеспечит родным более комфортные условия.

    — Сообщалось, что в Гуаякиле сейчас вспышка эпидемии, многие умирают.

    — Да, так и есть. Мест в больницах не хватает. Все боятся, что зараженных будет столько же, сколько в Европе. Если не принять меры, может случиться катастрофа. Поэтому все мои родные и сидят дома уже третью неделю. К счастью, все здоровы. Но непонятно, как будет развиваться ситуация.

    — Вы сами решили остаться в Сочи или клуб не разрешил уехать?

    — Когда иностранцам дали добро на отъезд, границы были уже закрыты. Хотя мы в любом случае остались бы в Сочи. Если честно, боюсь лететь в Эквадор, — сказал Нобоа.

    • В Эквадоре зарегистрировано свыше 3,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом, что является третьим по величине показателем в Южной Америке после Бразилии и Чили.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.04.2020 17:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 7 апреля, 17:58

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