Нобоа: «Боюсь лететь в Эквадор. Если не принять меры, может случиться катастрофа»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о ситуации с коронавирусом в Эквадоре.

— Следите за новостями из Эквадора? У вас же там родители и браться живут.

— Ситуация там сложная. Очень страшно за семью. Стараюсь помогать, чем могу: деньгами и всем, что обеспечит родным более комфортные условия.

— Сообщалось, что в Гуаякиле сейчас вспышка эпидемии, многие умирают.

— Да, так и есть. Мест в больницах не хватает. Все боятся, что зараженных будет столько же, сколько в Европе. Если не принять меры, может случиться катастрофа. Поэтому все мои родные и сидят дома уже третью неделю. К счастью, все здоровы. Но непонятно, как будет развиваться ситуация.

— Вы сами решили остаться в Сочи или клуб не разрешил уехать?

— Когда иностранцам дали добро на отъезд, границы были уже закрыты. Хотя мы в любом случае остались бы в Сочи. Если честно, боюсь лететь в Эквадор, — сказал Нобоа.