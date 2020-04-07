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  • Линекер – об обвинениях США в адрес России о подкупе представителей ФИФА: «Это большая, но не удивительная новость»

Линекер – об обвинениях США в адрес России о подкупе представителей ФИФА: «Это большая, но не удивительная новость»

7 апреля 2020, 12:02
3

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал новость о том, что федеральная прокуратура США обвинила бывших футбольных функционеров из нескольких стран в получении взяток от России и Катара.

«Это большая, но не удивительная новость», – написал Линекер.

  • Англия, как и Россия с Катаром, претендовала на ЧМ-2018 или ЧМ-2022.
  • Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер получил от России пять миллионов долларов через сеть подставных компаний.
  • Часть этих средств выплатили американские фирмы, представлявшие интересы России во время подготовки к чемпионату мира.
  • Бывший член исполнительного комитета ФИФА от Гватемалы Рафаэль Сальгеро подозревается в получении миллиона долларов за голосование за предоставление России права проведения чемпионата.
  • Аргентинцу Хулио Грондоне, парагвайцу Николасу Леосу и бразильцу Рикардо Тейшейре предъявлены обвинения в получении взяток от Катара.

Минюст США: бывший вице-президент ФИФА получил 5 миллионов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018

Источник: Твиттер Гари Линекера
Россия Россия Катар Линекер Гари
Комментарии (3)
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FanatSerj
1586251756
Ну так пендосам и англичанам смотрю больше всех видно обидно, завидно им, что Тринидаду и Гватемале перепало, а им нет ))
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neveldomha
1586256592
Я считаю, что Линекер, участвовал в договорняках. Для меня это не удивительная новость.
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нейтральныйкакникто
1586297229
Путин бы парировал бы , что это не взятка, пока не сказал суд , а дружеская помощь партнёрам из развивающихся Три нидада.... Гватемалы ,Аргентины ,Бразилии,добавив ,а хотите как на Украине /во Франции
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