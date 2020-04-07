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    Линекер – об обвинениях США в адрес России о подкупе представителей ФИФА: «Это большая, но не удивительная новость»

    Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал новость о том, что федеральная прокуратура США обвинила бывших футбольных функционеров из нескольких стран в получении взяток от России и Катара.

    «Это большая, но не удивительная новость», – написал Линекер.

    • Англия, как и Россия с Катаром, претендовала на ЧМ-2018 или ЧМ-2022.
    • Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер получил от России пять миллионов долларов через сеть подставных компаний.
    • Часть этих средств выплатили американские фирмы, представлявшие интересы России во время подготовки к чемпионату мира.
    • Бывший член исполнительного комитета ФИФА от Гватемалы Рафаэль Сальгеро подозревается в получении миллиона долларов за голосование за предоставление России права проведения чемпионата.
    • Аргентинцу Хулио Грондоне, парагвайцу Николасу Леосу и бразильцу Рикардо Тейшейре предъявлены обвинения в получении взяток от Катара.

    Минюст США: бывший вице-президент ФИФА получил 5 миллионов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018

    Источник: Твиттер Гари Линекера

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    07.04.2020 12:02
    Комментарии4
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      Рейтинг: +900

      нейтральныйкакникто 8 апреля, 01:07

      Путин бы парировал бы , что это не взятка, пока не сказал суд , а дружеская помощь партнёрам из развивающихся Три нидада.... Гватемалы ,Аргентины ,Бразилии,добавив ,а хотите как на Украине /во Франции

      0
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      Рейтинг: +1795

      neveldomha 7 апреля, 13:49

      Я считаю, что Линекер, участвовал в договорняках. Для меня это не удивительная новость.

      5
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      Рейтинг: +6313

      FanatSerj 7 апреля, 12:29

      Ну так пендосам и англичанам смотрю больше всех видно обидно, завидно им, что Тринидаду и Гватемале перепало, а им нет ))

      5
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      Рейтинг: +2168

      solodealer 7 апреля, 12:09

      Гэри... у нас продажа ПАКЕТА АКЦИЙ ГОСКОМПАНИИ НЕИЗВЕСТНО КОМУ И НЕИЗВЕСТНО НА КАКИХ УСЛОВИЯХ... не является "большой новостью", а ты про 5 миллионов" парню из Триндада и Тобаго...)))

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