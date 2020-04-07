Линекер – об обвинениях США в адрес России о подкупе представителей ФИФА: «Это большая, но не удивительная новость»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал новость о том, что федеральная прокуратура США обвинила бывших футбольных функционеров из нескольких стран в получении взяток от России и Катара.

«Это большая, но не удивительная новость», – написал Линекер.

Англия, как и Россия с Катаром, претендовала на ЧМ-2018 или ЧМ-2022.

Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер получил от России пять миллионов долларов через сеть подставных компаний.

получил от России пять миллионов долларов через сеть подставных компаний. Часть этих средств выплатили американские фирмы, представлявшие интересы России во время подготовки к чемпионату мира.

Бывший член исполнительного комитета ФИФА от Гватемалы Рафаэль Сальгеро подозревается в получении миллиона долларов за голосование за предоставление России права проведения чемпионата.

подозревается в получении миллиона долларов за голосование за предоставление России права проведения чемпионата. Аргентинцу Хулио Грондоне, парагвайцу Николасу Леосу и бразильцу Рикардо Тейшейре предъявлены обвинения в получении взяток от Катара.

Минюст США: бывший вице-президент ФИФА получил 5 миллионов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018