Линекер – об обвинениях США в адрес России о подкупе представителей ФИФА: «Это большая, но не удивительная новость»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал новость о том, что федеральная прокуратура США обвинила бывших футбольных функционеров из нескольких стран в получении взяток от России и Катара.
«Это большая, но не удивительная новость», – написал Линекер.
- Англия, как и Россия с Катаром, претендовала на ЧМ-2018 или ЧМ-2022.
- Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер получил от России пять миллионов долларов через сеть подставных компаний.
- Часть этих средств выплатили американские фирмы, представлявшие интересы России во время подготовки к чемпионату мира.
- Бывший член исполнительного комитета ФИФА от Гватемалы Рафаэль Сальгеро подозревается в получении миллиона долларов за голосование за предоставление России права проведения чемпионата.
- Аргентинцу Хулио Грондоне, парагвайцу Николасу Леосу и бразильцу Рикардо Тейшейре предъявлены обвинения в получении взяток от Катара.
Минюст США: бывший вице-президент ФИФА получил 5 миллионов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018
Источник: Твиттер Гари Линекера