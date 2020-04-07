Минюст США: бывший вице-президент ФИФА получил 5 миллионов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018

Министерство юстиции США опубликовало доклад, в котором среди прочего говорится о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.

В документе утверждается, что несколько членов исполкома ФИФА получили взятки за поддержку российской заявки.

В частности, бывшему вице-президенту ФИФА Джеку Уорнеру заплатили 5 миллионов долларов. Указанную сумму ему переводили в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го года более чем двадцатью отдельными траншами через подставные оффшорные компании.

Также в докладе указано, что взятка была предложена Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы, но получил ли ее чиновник, не уточняется.

Аналогичные обвинения в документе есть и в отношении Катара, который примет ЧМ-2022.