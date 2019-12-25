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    Минюст США: бывший вице-президент ФИФА получил 5 миллионов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018

    Министерство юстиции США опубликовало доклад, в котором среди прочего говорится о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.

    В документе утверждается, что несколько членов исполкома ФИФА получили взятки за поддержку российской заявки.

    В частности, бывшему вице-президенту ФИФА Джеку Уорнеру заплатили 5 миллионов долларов. Указанную сумму ему переводили в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го года более чем двадцатью отдельными траншами через подставные оффшорные компании.

    Также в докладе указано, что взятка была предложена Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы, но получил ли ее чиновник, не уточняется.

    Аналогичные обвинения в документе есть и в отношении Катара, который примет ЧМ-2022.

    Источник: Сайт Министерство юстиции США

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    07.04.2020 01:39
    Комментарии26
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      Рейтинг: +75985

      zigbert 7 апреля, 19:01

      После каждого ЧМ руководство ФИФА попадает под подозрение. Но конечно нужны доказательства.

      0
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      Рейтинг: +1970

      general.lizyukov 7 апреля, 14:49

      Так документы-то есть? Хотя о чем я, это ж США, они же НИКОГДА НЕ ВРУТ!!!

      1
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      Рейтинг: +275

      maratagliulin 7 апреля, 14:32

      При продаже Аляски российский представитель вынужден был дать взятку половине состава сената (или какому-то подобному ему продажному органу) - "оплоту правды и создателю фундамента демократии"

      0
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      Рейтинг: +1795

      neveldomha 7 апреля, 13:47

      Я за то, чтобы США лишили права участвовать в выборах на ЧМ 2026 года в случае, если все это окажется ложью.
      Сразу вспоминаются америгадские наезды на Йозофа Блаттера и обвинения его в коррупции, сделанные цээсрушными пиндосами руками шавок из Азиатской конфедерации. И что и где та камера в которой умирает несчастный старик????? А его оправдали, вот и весь свинячье-пиндосский визг.
      А как на счет доказательной базы в коррупции в отношении Мишеля Платини. Там ведь тоже без вездесущего сцуэру не обошлось. Его так же оправдали.
      Так что, пиндосская тварь, быстро карты на стол!!!!! А иначе, за поганый язык, нужно голову "рубить".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3777

      3a zenit 7 апреля, 11:47

      просто сша меньше заплатили в 91 году,"империя добра" не должна быть хуже русских.Уверен честно никто этот турнир не получал.

      3
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      ...
      Рейтинг: +342

      New Life > 3a zenit 7 апреля, 12:28

      Не приписывай другим ваши бомжатские обычаи и порядки.

      0
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      Рейтинг: +946

      Freyd 7 апреля, 10:28

      Пиндостан опять что-то нашел,ну без этих полупокеров никуда:)

      2
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      Рейтинг: +342

      New Life 7 апреля, 10:20

      Надо выбирать в фифу не продажных мурзилок, а честных порядочных людей, у нас на верху таких пруд пруди. Мутко подходит лучше других, к тому же владеет английским языком.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. > New Life 7 апреля, 12:03

      Самоё замечательное , что мы тут поржали , а они ноги об нас вытерли и все довольны.
      Как в той поговорке ...Крепчаем

      1
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      Рейтинг: +4626

      subbotaspartak 7 апреля, 09:52

      Тьфу на вас. Тьфу на вас ещё раз. Радуйтесь что мы вам выбрали американца в президенты, пусть дебил, но ваш.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 7 апреля, 09:27

      Ложь, коррупция, обман это лицо нашей власти.
      Ну как можно было обойти Англию, когда на тот момент в стране не было ни одного приличного стадиона ? А чемп в пустыни ???
      ФИФА погряз в коррупции !!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +847

      Rus9I > Alekxei Z. 7 апреля, 09:56

      Мне кажется уже много лет, ФИФА продает право проведения ЧМ, ЧЕ
      Без этого вообще никак! Я рад, что мы приняли этот турнир у себя.
      И мне все ровно, сколько на него было потрачено.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. > Rus9I 7 апреля, 10:18

      После драки кулаками не машут , это понятно.
      Тут один вопрос, веришь в эту инфу или нет.
      Зная наших правителей , я верю.
      Всё !

      2
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      Рейтинг: +2168

      solodealer 7 апреля, 09:00

      Прочитал комменты...
      Что характерно: подавляющее большинство либо радуются, что "разозлили америкосов", либо говорят, что"все так делают"...
      Но... практически НИКТО НЕ СОМНЕВАЕТСЯ, ЧТО НАШИ ЭТО СДЕЛАЛИ!)))
      Воююю "элитку" мы себе по жизни на шею повесили-то, а?)))

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