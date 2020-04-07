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  • Минюст США: бывший вице-президент ФИФА получил 5 миллионов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018

Минюст США: бывший вице-президент ФИФА получил 5 миллионов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018

7 апреля 2020, 01:39
19

Министерство юстиции США опубликовало доклад, в котором среди прочего говорится о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.

В документе утверждается, что несколько членов исполкома ФИФА получили взятки за поддержку российской заявки.

В частности, бывшему вице-президенту ФИФА Джеку Уорнеру заплатили 5 миллионов долларов. Указанную сумму ему переводили в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го года более чем двадцатью отдельными траншами через подставные оффшорные компании.

Также в докладе указано, что взятка была предложена Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы, но получил ли ее чиновник, не уточняется.

Аналогичные обвинения в документе есть и в отношении Катара, который примет ЧМ-2022.

Источник: Сайт Министерство юстиции США
Чемпионат мира Россия
Комментарии (19)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1586232065
Мутко и Фурсенко в тюрьму.
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Из Твери Леха
1586236899
Сдается мне, что все места проведения кем-то куплены заранее. Что в США, что во Франции, что в Японии и т.д. Торгово-рыночные отношения как никак. Ничего в этом нет плохого.
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neveldomha
1586238295
Твари америгадские. Это не взятки, а инвестиции.
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моэм
1586239198
А нам это зачем? ..мы и так знаем что Минюст США самый честный , поэтому он назначили себя судьями над всем миром , об этом же трубит и наша типа независимая пресса и ТВ , на деньги ЦРУ....очень прошу бомбардир этим не заниматься.
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subbotaspartak
1586242354
Тьфу на вас. Тьфу на вас ещё раз. Радуйтесь что мы вам выбрали американца в президенты, пусть дебил, но ваш.
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New Life
1586244022
Надо выбирать в фифу не продажных мурзилок, а честных порядочных людей, у нас на верху таких пруд пруди. Мутко подходит лучше других, к тому же владеет английским языком.
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Freyd
1586244521
Пиндостан опять что-то нашел,ну без этих полупокеров никуда:)
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3a zenit
1586249268
просто сша меньше заплатили в 91 году,"империя добра" не должна быть хуже русских.Уверен честно никто этот турнир не получал.
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neveldomha
1586256470
Я за то, чтобы США лишили права участвовать в выборах на ЧМ 2026 года в случае, если все это окажется ложью. Сразу вспоминаются америгадские наезды на Йозофа Блаттера и обвинения его в коррупции, сделанные цээсрушными пиндосами руками шавок из Азиатской конфедерации. И что и где та камера в которой умирает несчастный старик????? А его оправдали, вот и весь свинячье-пиндосский визг. А как на счет доказательной базы в коррупции в отношении Мишеля Платини. Там ведь тоже без вездесущего сцуэру не обошлось. Его так же оправдали. Так что, пиндосская тварь, быстро карты на стол!!!!! А иначе, за поганый язык, нужно голову "рубить".
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general.lizyukov
1586260182
Так документы-то есть? Хотя о чем я, это ж США, они же НИКОГДА НЕ ВРУТ!!!
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