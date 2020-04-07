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    Metaratings: «Зенит» запретил игрокам покидать Санкт-Петербург

    Руководство «Зенита» настаивает на подписании коллективного соглашения с футболистами о соблюдении карантина.

    Боссы клуба планируют запретить всем игрокам покидать Санкт-Петербург.

    Футболисты должны будут поддерживать форму в домашних условиях.

    • Ранее игроки «Зенита» согласились на понижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.
    • За апрель и май игрокам удержат по 50%.

    Источник: Metaratings

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

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    07.04.2020 08:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2092

      alarm 7 апреля, 13:10

      хряков вообще заперли в тарасовской бане. позор лгбт-свиньям!

      0
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      Рейтинг: -154

      Аден 7 апреля, 11:01

      да-а, стыд и позор неправильному клупу, всей стране стыдно за бЗенит. ха-ха

      -1
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      Рейтинг: +5446

      paracetamol 7 апреля, 09:24

      Прально, некер мотаться по Монте-Карлам, там эпидемия!

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