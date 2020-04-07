Metaratings: «Зенит» запретил игрокам покидать Санкт-Петербург

Руководство «Зенита» настаивает на подписании коллективного соглашения с футболистами о соблюдении карантина.
Боссы клуба планируют запретить всем игрокам покидать Санкт-Петербург.
Футболисты должны будут поддерживать форму в домашних условиях.
- Ранее игроки «Зенита» согласились на понижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.
- За апрель и май игрокам удержат по 50%.
Источник: Metaratings
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