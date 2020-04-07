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Metaratings: «Зенит» запретил игрокам покидать Санкт-Петербург

7 апреля 2020, 08:11
1

Руководство «Зенита» настаивает на подписании коллективного соглашения с футболистами о соблюдении карантина.

Боссы клуба планируют запретить всем игрокам покидать Санкт-Петербург.

Футболисты должны будут поддерживать форму в домашних условиях.

  • Ранее игроки «Зенита» согласились на понижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.
  • За апрель и май игрокам удержат по 50%.

Источник: Metaratings

Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (1)
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paracetamol
1586240676
Прально, некер мотаться по Монте-Карлам, там эпидемия!
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