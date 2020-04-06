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  • Заразившийся коронавирусом рекордсмен сборной Турции Рушту выписан из больницы

Заразившийся коронавирусом рекордсмен сборной Турции Рушту выписан из больницы

6 апреля 2020, 20:47

Бывшего вратаря сборной Турции Рушту Речбера выписали из больницы, об этом сообщила его жена Ишил.

«Моего мужа выписали из больницы после 11 дней сложного периода», – сказала женщина.

Рушту госпитализировали в конце марта с коронавирусом.

  • Голкипер известен по выступлениям за «Барселону», «Фенербахче» и «Бешикташ».
  • В составе сборной Турции Рушту выигрывал бронзовые медали ЧМ-2002 и Евро-2008.
  • Он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей (120).

Источник: CNN Turk
Турция. Суперлига Турция Рушту
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