Заразившийся коронавирусом рекордсмен сборной Турции Рушту выписан из больницы

Бывшего вратаря сборной Турции Рушту Речбера выписали из больницы, об этом сообщила его жена Ишил.
«Моего мужа выписали из больницы после 11 дней сложного периода», – сказала женщина.
Рушту госпитализировали в конце марта с коронавирусом.
- Голкипер известен по выступлениям за «Барселону», «Фенербахче» и «Бешикташ».
- В составе сборной Турции Рушту выигрывал бронзовые медали ЧМ-2002 и Евро-2008.
- Он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей (120).
Источник: CNN Turk