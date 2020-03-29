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    Рекордсмена сборной Турции Рюштю госпитализировали в связи с коронавирусом

    У бывшего голкипера сборной Турции Речбера Рюштю обнаружили коронавирус, его пришлось госпитализировать. Об этом в социальной сети сообщила супруга спортсмена.

    «Симптомы развились очень быстро. У наших детей тесты на коронавирус отрицательные. Посещать Речбера нам запретили», – написала жена Рюштю.

    • Вратарь – рекордсмен сборной Турции по количеству проведенных игр (120).
    • Карьеру Рюштю завершил в 2012 году.
    • Игрок с «Фенербахче» и «Бешикташем» брал Суперлигу.

    Источник: инстаграм Ишил Речбер

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    29.03.2020 08:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +190

      GreyDM 29 марта, 13:18

      это который себе от солнечных бликов фингалы под глазами рисовал?

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