Рекордсмена сборной Турции Рюштю госпитализировали в связи с коронавирусом

это который себе от солнечных бликов фингалы под глазами рисовал?
У бывшего голкипера сборной Турции Речбера Рюштю обнаружили коронавирус, его пришлось госпитализировать. Об этом в социальной сети сообщила супруга спортсмена.
«Симптомы развились очень быстро. У наших детей тесты на коронавирус отрицательные. Посещать Речбера нам запретили», – написала жена Рюштю.
- Вратарь – рекордсмен сборной Турции по количеству проведенных игр (120).
- Карьеру Рюштю завершил в 2012 году.
- Игрок с «Фенербахче» и «Бешикташем» брал Суперлигу.