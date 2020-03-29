Рекордсмена сборной Турции Рюштю госпитализировали в связи с коронавирусом

У бывшего голкипера сборной Турции Речбера Рюштю обнаружили коронавирус, его пришлось госпитализировать. Об этом в социальной сети сообщила супруга спортсмена.

«Симптомы развились очень быстро. У наших детей тесты на коронавирус отрицательные. Посещать Речбера нам запретили», – написала жена Рюштю.