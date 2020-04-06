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    В «Лестере» опровергли слова Геркуса о предложении по Кверквелии

    Скаут «Лестера» Олег Челемей прокомментировал слова бывшего генерального директора «Локомотива» Ильи Геркуса, который рассказал о несостоявшемся переходе защитника Соломона Кверквелии в английский клуб.

    «Соломона я лично сам знаю, но он никогда не входил в планы «Лестера». Мы не то что не делали предложения, мы его кандидатуру даже не рассматривали. Не знаю, почему Геркус сказал, что «Лестер» предлагал 15 миллионов евро за Кверквелию. Я вчера общался со своим шефом. Он сказал, что если агенты и функционеры что-то там, какие-то темы пытаются развить, раскрутить, то это уже не наши проблемы. Кверквелия вообще не рассматривался», – сказал Челемей.

    • Кверквелия перешел в «Локомотив» в 2017 году.

    Геркус: «Лестер» предлагал за Кверквелию 15 миллионов»

    Источник: Sport24

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    06.04.2020 16:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 6 апреля 2020, 18:43

      Геркус, наверно, перепутал Лестер с другим клубом.

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