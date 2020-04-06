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  • В «Лестере» опровергли слова Геркуса о предложении по Кверквелии

В «Лестере» опровергли слова Геркуса о предложении по Кверквелии

6 апреля 2020, 16:37
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Скаут «Лестера» Олег Челемей прокомментировал слова бывшего генерального директора «Локомотива» Ильи Геркуса, который рассказал о несостоявшемся переходе защитника Соломона Кверквелии в английский клуб.

«Соломона я лично сам знаю, но он никогда не входил в планы «Лестера». Мы не то что не делали предложения, мы его кандидатуру даже не рассматривали. Не знаю, почему Геркус сказал, что «Лестер» предлагал 15 миллионов евро за Кверквелию. Я вчера общался со своим шефом. Он сказал, что если агенты и функционеры что-то там, какие-то темы пытаются развить, раскрутить, то это уже не наши проблемы. Кверквелия вообще не рассматривался», – сказал Челемей.

  • Кверквелия перешел в «Локомотив» в 2017 году.

Геркус: «Лестер» предлагал за Кверквелию 15 миллионов»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лестер Локомотив Кверквелия Соломон Геркус Илья
Комментарии (1)
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1586187838
Геркус, наверно, перепутал Лестер с другим клубом.
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