Геркус: «Лестер» предлагал за Кверквелию 15 миллионов»

Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о сорвавшемся переходе защитника Соломона Кверквелии в Лестер.

«Был прекрасный момент. Большой интерес к нашему клубу. «Лестер» предлагал за Кверквелию 15 миллионов фунтов. Меня никто не поддержал, хотя я говорил, что такого предложения может больше не появиться. За Рыбуса во Франции давали 5 миллионов, мы его брали за 1,5 миллиона.

Юрий Павлович сказал: «Из чемпионской команды не трогаем никого. Всех продлеваем!». Я сказал, что против: всех, кто точно играть не будет, надо убрать. Но он сказал, что считает иначе, и все остальные ответили: «Ну давайте сделаем так, как говорит Юрий Павлович». Говорю: «Давай-то давайте, но с деньгами как?». А они: «С деньгами порешаем, РЖД поможет».

Я докладывал, что, если не продавать игроков, бюджет будет дефицитный, будет тяжело. Всe это есть в документах. А потом рассказывают, что с финансовым состоянием не очень», – сказал Геркус.