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Геркус: «Лестер» предлагал за Кверквелию 15 миллионов»

2 апреля 2020, 12:53
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Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о сорвавшемся переходе защитника Соломона Кверквелии в Лестер.

«Был прекрасный момент. Большой интерес к нашему клубу. «Лестер» предлагал за Кверквелию 15 миллионов фунтов. Меня никто не поддержал, хотя я говорил, что такого предложения может больше не появиться. За Рыбуса во Франции давали 5 миллионов, мы его брали за 1,5 миллиона.

Юрий Павлович сказал: «Из чемпионской команды не трогаем никого. Всех продлеваем!». Я сказал, что против: всех, кто точно играть не будет, надо убрать. Но он сказал, что считает иначе, и все остальные ответили: «Ну давайте сделаем так, как говорит Юрий Павлович». Говорю: «Давай-то давайте, но с деньгами как?». А они: «С деньгами порешаем, РЖД поможет».

Я докладывал, что, если не продавать игроков, бюджет будет дефицитный, будет тяжело. Всe это есть в документах. А потом рассказывают, что с финансовым состоянием не очень», – сказал Геркус.

  • Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.
  • При нем «Локомотив» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.
  • Кверквелия перешел в «Локомотив» в 2017 году.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рыбус Мацей Кверквелия Соломон Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (2)
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Mister_Tomsk
1585833409
Солика то можно было за 15 спихнуть))))
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dinar7777dinar
1585848177
ахахахахахахх !
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