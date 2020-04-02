Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Геркус: «Лестер» предлагал за Кверквелию 15 миллионов»

    Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о сорвавшемся переходе защитника Соломона Кверквелии в Лестер.

    «Был прекрасный момент. Большой интерес к нашему клубу. «Лестер» предлагал за Кверквелию 15 миллионов фунтов. Меня никто не поддержал, хотя я говорил, что такого предложения может больше не появиться. За Рыбуса во Франции давали 5 миллионов, мы его брали за 1,5 миллиона.

    Юрий Павлович сказал: «Из чемпионской команды не трогаем никого. Всех продлеваем!». Я сказал, что против: всех, кто точно играть не будет, надо убрать. Но он сказал, что считает иначе, и все остальные ответили: «Ну давайте сделаем так, как говорит Юрий Павлович». Говорю: «Давай-то давайте, но с деньгами как?». А они: «С деньгами порешаем, РЖД поможет».

    Я докладывал, что, если не продавать игроков, бюджет будет дефицитный, будет тяжело. Всe это есть в документах. А потом рассказывают, что с финансовым состоянием не очень», – сказал Геркус.

    • Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.
    • При нем «Локомотив» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.
    • Кверквелия перешел в «Локомотив» в 2017 году.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2020 12:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3081

      dinar7777dinar 4 часа назад

      ахахахахахахх !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1447

      Mister_Tomsk 8 часов назад

      Солика то можно было за 15 спихнуть))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75880
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru