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    Мамаев: «В тюрьме коронавирус распространится быстрее всего. Боюсь представить, что будет, если он попадет в камеру»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сообщил, что коронавирус очень опасен для тюрем.

    «Конечно, это место, где болезнь распространится быстрее всего. Возьмите общие камеры, где много людей. Заразится один — и остальные по цепочке.

    Я сидел в «Бутырке» в общей камере на 12 мест, и прошел через это. У нас один простудился, и через день-два уже четверо, в том числе я, были с температурой. И так я пару раз переболел – особенно тяжело было ездить на суды с температурой.

    Что это было – ОРВИ, грипп — не знаю. Но боюсь представить, что будет, если таким образом коронавирус, который очень заразен, попадет в камеру, – сказал Мамаев.

    • В России зарегистрировано 5389 случаев заражения коронавирусом. 45 человек умерло.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    05.04.2020 23:52
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