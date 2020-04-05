«Чемпионат»: «Динамо» договорилось с игроками о сокращении зарплаты за март и апрель

Футболисты «Динамо» получат за март и апрель уменьшенную зарплату в связи с приостановкой сезона. Как пишет «Чемпионат», за первый весенний месяц сокращение равно 20 процентам, за второй – 40 процентам.
В переговорах с клубным руководством игроков представлял вратарь Антон Шунин, который проводит в команде всю карьеру.
- Москвичи по итогам 22 туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
- Чемпионат России официально приостановлен до 31 мая.
- Сокращение зарплаты также случилось, в частности, в «Спартаке».
Источник: «Чемпионат»