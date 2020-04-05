«Чемпионат»: «Динамо» договорилось с игроками о сокращении зарплаты за март и апрель

Футболисты «Динамо» получат за март и апрель уменьшенную зарплату в связи с приостановкой сезона. Как пишет «Чемпионат», за первый весенний месяц сокращение равно 20 процентам, за второй – 40 процентам.

В переговорах с клубным руководством игроков представлял вратарь Антон Шунин, который проводит в команде всю карьеру.