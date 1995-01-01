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    «Чемпионат»: «Динамо» договорилось с игроками о сокращении зарплаты за март и апрель

    Футболисты «Динамо» получат за март и апрель уменьшенную зарплату в связи с приостановкой сезона. Как пишет «Чемпионат», за первый весенний месяц сокращение равно 20 процентам, за второй – 40 процентам.

    В переговорах с клубным руководством игроков представлял вратарь Антон Шунин, который проводит в команде всю карьеру.

    • Москвичи по итогам 22 туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Чемпионат России официально приостановлен до 31 мая.
    • Сокращение зарплаты также случилось, в частности, в «Спартаке».

    Источник: «Чемпионат»

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