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  • Уткин: «Много слышал, что министр Лавров имеет отношение к собственности в «Спартаке»

Уткин: «Много слышал, что министр Лавров имеет отношение к собственности в «Спартаке»

4 апреля 2020, 19:47
11

Видеоблогер Василий Уткин не исключает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров имеет отношение к «Спартаку». Известно: политик болеет за москвичей.

– Если и правда, как говорят, 30 процентов акций «Спартака» принадлежит зятю Лаврова, то эти 30 процентов у человека при власти – благо для клуба?

– Мы не можем с вами этого знать. Это все вопрос внутренней договоренности. Я тоже много раз слышал, что Лавров имеет отношение к собственности в «Спартаке». Меня не удивляет, что люди об этом говорят.

  • 21 марта дипломату исполнилось 70 лет, «Спартак» поздравил.
  • Глава МИД РФ много лет болеет за «Спартак», о чем неоднократно заявлял публично.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»
Россия. Премьер-лига Спартак Уткин Василий
Комментарии (11)
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"supermax"
1586019834
чем заняться на карантине если не попи.здеть про Спартак?
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ufos73
1586023924
Ага если сложить все акции, то получится у Спартака 140% акций? )))
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VVM1964
1586025527
" И словно слухи тут и там ходят слухи по домам ..... "
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Александ1982
1586029694
что не интервью о кря кря кря
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Axe111
1586030213
Новость прям ппц!!! Америку открыли
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Aviator
1586032349
Много слышал, что Уткин имеет отношение к еде. Меня не удивляет, что люди об этом говорят.
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житель СПб
1586035637
Опа! Почему меня эта информация не удивляет? И, конечно, Спартак - "это скромная команда без адм.ресурса", как часто пишут ее поклонники... Ничего плохого про Спартак - просто это лишнее доказательство, что он ничуть не лучше в этом плане, чем мой Зенит.
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Диктор
1586061817
Говорят что кур доят.Некрасиво слухи распространять,где факты.А нет так держи язык в ж...
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New Life
1586073526
Какие-то мутные ю-туб каналы... Хватит пурги !
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