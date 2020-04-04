Уткин: «Много слышал, что министр Лавров имеет отношение к собственности в «Спартаке»

Видеоблогер Василий Уткин не исключает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров имеет отношение к «Спартаку». Известно: политик болеет за москвичей.

– Если и правда, как говорят, 30 процентов акций «Спартака» принадлежит зятю Лаврова, то эти 30 процентов у человека при власти – благо для клуба?

– Мы не можем с вами этого знать. Это все вопрос внутренней договоренности. Я тоже много раз слышал, что Лавров имеет отношение к собственности в «Спартаке». Меня не удивляет, что люди об этом говорят.