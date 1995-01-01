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    Уткин: «Много слышал, что министр Лавров имеет отношение к собственности в «Спартаке»

    Видеоблогер Василий Уткин не исключает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров имеет отношение к «Спартаку». Известно: политик болеет за москвичей.

    – Если и правда, как говорят, 30 процентов акций «Спартака» принадлежит зятю Лаврова, то эти 30 процентов у человека при власти – благо для клуба?

    – Мы не можем с вами этого знать. Это все вопрос внутренней договоренности. Я тоже много раз слышал, что Лавров имеет отношение к собственности в «Спартаке». Меня не удивляет, что люди об этом говорят.

    • 21 марта дипломату исполнилось 70 лет, «Спартак» поздравил.
    • Глава МИД РФ много лет болеет за «Спартак», о чем неоднократно заявлял публично.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1907

      Axe111 7 минут назад

      Новость прям ппц!!! Америку открыли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1602

      Александ1982 15 минут назад

      что не интервью о кря кря кря

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2769

      Борат 21 минуту назад

      Это про мясных Лавров сказал- ну дебилы !!! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +22556

      VVM1964 1 час назад

      " И словно слухи тут и там ходят слухи по домам ..... "

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8513

      ufos73 1 час назад

      Ага если сложить все акции, то получится у Спартака 140% акций? )))

      3
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      Рейтинг: +1029

      "supermax" 3 часа назад

      чем заняться на карантине если не попи.здеть про Спартак?

      3
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      Рейтинг: +14273

      sssrspartak > "supermax" 22 минуты назад

      странно!почему то нет псов степки литейки!

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