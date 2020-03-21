«Спартак» поздравил с юбилеем главу МИД России Лаврова

Пресс-служба «Спартака» поздравила с днем рождения министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
- 21 марта дипломату исполнилось 70 лет.
- Глава МИД РФ много лет болеет за «Спартак», о чем неоднократно заявлял публично.
«Уважаемый Сергей Викторович! Желаем Вам продолжать мастерски защищать интересы России, крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимого красно-белого клуба!» – говорится в публикации «Спартака».
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Источник: Официальный сайт «Спартака»