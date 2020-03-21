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    «Спартак» поздравил с юбилеем главу МИД России Лаврова

    Пресс-служба «Спартака» поздравила с днем рождения министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    • 21 марта дипломату исполнилось 70 лет.
    • Глава МИД РФ много лет болеет за «Спартак», о чем неоднократно заявлял публично.

    «Уважаемый Сергей Викторович! Желаем Вам продолжать мастерски защищать интересы России, крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимого красно-белого клуба!» – говорится в публикации «Спартака».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +53390

      Chernyi Lis 2 минуты назад

      еще бы!!! не поздравили!!! он же дал спартаку имя народной!

      0
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      Рейтинг: +593

      Юрэс 22 минуты назад

      А детишки то не в России живут

      0
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      Рейтинг: +954

      житель СПб 33 минуты назад

      Может быть, было не надо писать, но не сдержался. Извините. Удалить уже правила сайте не позволяют...

      0
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      Рейтинг: +954

      житель СПб 48 минут назад

      О как! В мире почти не осталось стран, с которыми у России приличные отношения; человеку давно пора на пенсию; его семья при этом имеет прочные связи за границей, а Спартак радуется... удивляет меня это. Лаврову, конечно, здоровья, и все такое - мы же ведь культурные люди... Но Спартаку по этому поводу лучше бы не шуметь, промолчать - мое личное и профессиональное мнение.

      1
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      Рейтинг: +345

      alll-1 1 час назад

      Поздравляю с юбилеем Лаврова !
      Главное здоровья!
      Настоящий болельщик !

      1
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      Рейтинг: +3392

      BarStep 1 час назад

      Великолепный профессионал, замечательный человек! Уважаю безгранично, не зависимо от его футбольных пристрастий... С ДР СВ!

      1
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      Рейтинг: +1593

      Александ1982 1 час назад

      Сергею Викторовичу респект и уважения, мужик настоящий!!!сразу видно спец в своем деле!!!

      3
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      Рейтинг: +42

      borat-chmo 2 часа назад

      Никакой пользы мясным от Лаврова не было и нет!Позор дебилу Борату!

      1
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      Рейтинг: +2536

      Борат 2 часа назад

      Лавров: ну дебилы !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +3615

      3a zenit 2 часа назад

      памажыти нам счимпионствам пажалуста )))сами мы ниможым

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1138

      GermanVo > 3a zenit 2 часа назад

      Вот чья бы мычала, а бомжатне вообще молчать в тряпочку надо.

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      Рейтинг: +3615

      3a zenit > GermanVo 2 часа назад

      ты хочешь сказать что хрюшки без госаппарата ничто?

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      Рейтинг: +1593

      Александ1982 > 3a zenit 1 час назад

      газмяс ноет? че акции газпрома упали? или народ за газ не платят?))))))

      0
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      Рейтинг: +3615

      3a zenit > Александ1982 37 минут назад

      бензин на Лукойле дорожает,когда нефть за копейки.

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