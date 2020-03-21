Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» поздравил с юбилеем главу МИД России Лаврова

21 марта 2020, 15:45
31

Пресс-служба «Спартака» поздравила с днем рождения министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

  • 21 марта дипломату исполнилось 70 лет.
  • Глава МИД РФ много лет болеет за «Спартак», о чем неоднократно заявлял публично.

«Уважаемый Сергей Викторович! Желаем Вам продолжать мастерски защищать интересы России, крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимого красно-белого клуба!» – говорится в публикации «Спартака».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3a zenit
1584795528
памажыти нам счимпионствам пажалуста )))сами мы ниможым
Ответить
Александ1982
1584798898
Сергею Викторовичу респект и уважения, мужик настоящий!!!сразу видно спец в своем деле!!!
Ответить
BarStep
1584799871
Великолепный профессионал, замечательный человек! Уважаю безгранично, не зависимо от его футбольных пристрастий... С ДР СВ!
Ответить
alll-1
1584800142
Поздравляю с юбилеем Лаврова ! Главное здоровья! Настоящий болельщик !
Ответить
житель СПб
1584801527
О как! В мире почти не осталось стран, с которыми у России приличные отношения; человеку давно пора на пенсию; его семья при этом имеет прочные связи за границей, а Спартак радуется... удивляет меня это. Лаврову, конечно, здоровья, и все такое - мы же ведь культурные люди... Но Спартаку по этому поводу лучше бы не шуметь, промолчать - мое личное и профессиональное мнение.
Ответить
житель СПб
1584802476
Может быть, было не надо писать, но не сдержался. Извините. Удалить уже правила сайте не позволяют...
Ответить
Chernyi Lis
1584804318
еще бы!!! не поздравили!!! он же дал спартаку имя народной!
Ответить
zabvo9406
1584808738
С такой нервнейшей работой выглядит в 70 ого-го!!!!
Ответить
Диктор
1584846237
Поздравляю с юбилеем.Побольше бы таких болельщиков.
Ответить
NEONFOL
1584872508
с днюхой большой чел
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+