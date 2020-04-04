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  • Агент Маньяков: «Топовые легионеры в РПЛ уже не приедут – зарплаты упадут однозначно»

Агент Маньяков: «Топовые легионеры в РПЛ уже не приедут – зарплаты упадут однозначно»

4 апреля 2020, 17:20
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Футбольный агент Александр Маньяков полагает, что в РПЛ больше не будут приезжать дорогостоящие игроки. Причина – текущая пандемия коронавируса.

«Не только на российский футбол, но и на мировой, наверное, не будут выделяться такие большие деньги, как раньше. Все просядет, страдает мировая экономика. Нас не зря закрыли от Европы и всего мира – имею в виду именно область футбола.

Если все сократится, то сократится и расходная часть. Если для участия в РПЛ нужно было от 600 миллионов до миллиарда рублей, то сейчас эта цифра может уменьшится, на 400–600 можно будет играть. Снизят общую планку. Зарплаты в РПЛ упадут однозначно, топовые легионеры уже не приедут.

Надо посмотреть еще, как в других странах все будет происходить. Там от рыночных механизмов больше зависит, чем у нас. Завершение сезона в РПЛ? Нужно будет смотреть рекомендации ФИФА и УЕФА. Надо понимать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России. И от этого отталкиваться, может, и не до футбола будет вообще. А если пик коронавируса спадет, и временные рамки позволять доиграть чемпионат, то это, конечно, нужно делать», – сказал агент Sport24.

  • Сезон РПЛ приостановлен до лета.
  • По всему миру от инфекции умерло более 56000 человек.
  • Самый дорогой состав в лиге сейчас у «Зенита».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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Hektor 84
1586013058
Ну и хорошо. А то пораздували жопоногим зарплаты. Народ на коленях стоит а эти миллионы ни за что получают.
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Бухбух
1586014055
ЗП упадут во всем футболе, а не только в России. И, еще неизвестно, где больше.
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