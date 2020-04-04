Экс-директор «Локомотива» Штоффельсхаус: «Семин не заслужил к себе подобного отношения»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус высказался о ситуации с возможной сменой главного тренера московской команды.

Сейчас «Локо» возглавляет Юрий Семин .

. Контракт 72-летнего специалиста с клубом истечет по окончании сезона.

Команда по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

– Предположим, что «Локомотив» закончит сезон на втором месте. Будь вы спортивным директором, выступали бы за продление соглашения?

– Почему нет? Давайте при этом учитывать, что речь идет о клубе уровня Лиги чемпионов, а, следовательно, все вопросы должны решаться серьезно. Тренер и футболисты должны знать, что произойдет дальше, планировать будущее. А оставлять вопрос на межсезонье...

То есть два-три матча в концовке проиграл – тренер плохой, меняем, а если выиграл – хороший? Нет, конечно. Работу оценивают на длительной дистанции. Речь идет о самой важной фигуре в команде.

– Гендиректор клуба Василий Кикнадзе заявил, что совету директоров будут предложены на рассмотрение несколько кандидатур, включая Семина. Как оцените такой формат?

– На мой взгляд, Семин не заслужил к себе подобного отношения. Да, я смотрел матчи Лиги чемпионов, и считаю, что состав «Локомотива» способен выходить из группы. Но есть внутреннее первенство, где команда два года подряд выходила в главный еврокубковый турнир, а теперь идет на втором месте, дающем прямое место в Лиге чемпионов. И это без усиления состава. Какие могут быть вопросы?

Или кто-то думает, что так легко найти тренера, уровень которого позволит бороться за первую-вторую строчку в таблице? Поверьте, это не так просто. Таких специалистов не так уж много на рынке, обычно они востребованы и не будут ждать у моря погоды.

Как вы себе представляете этот диалог? «Подожди до конца сезона, там пройдет совет директоров, посмотрят, как нынешний тренер справляется, обсудят несколько кандидатур, в том числе твою, а потом примут решение»? Ни один серьезный тренер не пойдет на такие условия, не станет ждать до последнего, чтобы потом поучаствовать в конкурсе.

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