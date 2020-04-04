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  • Экс-директор «Локомотива» Штоффельсхаус: «До сих удивляюсь, что нам удался трансфер Крыховяка»

Экс-директор «Локомотива» Штоффельсхаус: «До сих удивляюсь, что нам удался трансфер Крыховяка»

4 апреля 2020, 01:28
5

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус поговорил о фигуре полузащитника команды Гжегожа Крыховяка. Немец участвовал в трансфере поляка в московский клуб.

– Команду сейчас тащит за собой Крыховяк, которого многие тренеры в опросе назвали лучшим футболистом сезона. Вас не удивляет, что поляк еще прибавил в свои 30 лет?

— Давайте немного отмотаем пленку назад. Гжегож отлично выступал в «Севилье», «ПСЖ» купил его за 30 с лишним миллионов евро. Однако ушел приглашавший футболиста Унаи Эмери, а Лоран Блан сделал ставку на других. Крыховяк же мечтал играть, особенно накануне ЧМ-2018. В итоге перешел в «Вест Бромвич». Из играющих команд в коллектив, где довольно сложно себя проявлять. У английского клуба дела шли скверно, он в итоге вылетел. Для любого футболиста неудача команды в борьбе за выживание — это стресс, а уж для амбициозного — тем более. Далее невыход из группы со сборной Польши на чемпионате мира. Совсем короткий перерыв на отдых, скомканная предсезонка и переезд в чемпионат России.

К чему это все? К тому, что после таких перипетий трудно было ожидать от Гжегожа игры на его лучшем уровне. Слишком много всего навалилось. Но все равно он был хорош, уже в третьем матче за «Локо» принес победу в Самаре. Это говорит об уровне футболиста и его характере. Предыдущий сезон для него был очень хорошим. А потом нормально провел отпуск, предсезонку, так что теперь вообще выглядит отлично. Удивлен ли я? Конечно, нет. Мы знали, кого приглашали. Просто сейчас он вышел на свой уровень. Послушайте, Гжегож с «Севильей» дважды выигрывал Лигу Европы, у него 69 матчей за сборную Польши. И я, честно говоря, до сих пор удивляюсь, что нам удался этот трансфер. Особенно на тех условиях, которые мы получили — миллион за аренду, а потом еще девять в рассрочку на четыре года.

  • Сейчас Крыховяк стоит 20 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ поляк провел 20 матчей, забил девять голов, сделал две результативные передачи.
  • «Локомотив» в таблице идет вторым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крыховяк Гжегож
Комментарии (5)
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Бухбух
1585968470
В Локо он лучший потому, что уровень российских футболеров очень низкий. В той же Севилье он щас полировал бы лавку, в лучшем случае выходил бы на замену минут на 10. Ну, а насчет играющей команды - то Локо ей никогда не был.
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Граф2019
1585977942
побольше бы нам таких вяков...
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vladimir-7
1585981729
Да, Крыховяк, это однозначно находка.
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zigbert
1586070823
Своей игрой Крыховяк показал что Локомотив сделал правильный выбор.
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