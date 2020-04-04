Экс-директор «Локомотива» Штоффельсхаус: «До сих удивляюсь, что нам удался трансфер Крыховяка»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус поговорил о фигуре полузащитника команды Гжегожа Крыховяка. Немец участвовал в трансфере поляка в московский клуб.

– Команду сейчас тащит за собой Крыховяк, которого многие тренеры в опросе назвали лучшим футболистом сезона. Вас не удивляет, что поляк еще прибавил в свои 30 лет?

— Давайте немного отмотаем пленку назад. Гжегож отлично выступал в «Севилье», «ПСЖ» купил его за 30 с лишним миллионов евро. Однако ушел приглашавший футболиста Унаи Эмери, а Лоран Блан сделал ставку на других. Крыховяк же мечтал играть, особенно накануне ЧМ-2018. В итоге перешел в «Вест Бромвич». Из играющих команд в коллектив, где довольно сложно себя проявлять. У английского клуба дела шли скверно, он в итоге вылетел. Для любого футболиста неудача команды в борьбе за выживание — это стресс, а уж для амбициозного — тем более. Далее невыход из группы со сборной Польши на чемпионате мира. Совсем короткий перерыв на отдых, скомканная предсезонка и переезд в чемпионат России.

К чему это все? К тому, что после таких перипетий трудно было ожидать от Гжегожа игры на его лучшем уровне. Слишком много всего навалилось. Но все равно он был хорош, уже в третьем матче за «Локо» принес победу в Самаре. Это говорит об уровне футболиста и его характере. Предыдущий сезон для него был очень хорошим. А потом нормально провел отпуск, предсезонку, так что теперь вообще выглядит отлично. Удивлен ли я? Конечно, нет. Мы знали, кого приглашали. Просто сейчас он вышел на свой уровень. Послушайте, Гжегож с «Севильей» дважды выигрывал Лигу Европы, у него 69 матчей за сборную Польши. И я, честно говоря, до сих пор удивляюсь, что нам удался этот трансфер. Особенно на тех условиях, которые мы получили — миллион за аренду, а потом еще девять в рассрочку на четыре года.