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    Карпов: «Акинфеев и Набабкин мне жестко пихали, всегда за дело»

    Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал свои взаимоотношения с партнерами по команде.

    – Кто первым восхитил в основе ЦСКА?

    – Игорь [Акинфеев], ну это понятно. Влашич. Для молодых важны Дивеев, Чалов, Обляков. Вся эта команда – восторг. Потому что это первая команда.

    – Шарлия говорил мне, что боится Акинфеева. У тебя такое есть?

    – Моментами побаиваюсь их с Набабкиным, да. Когда делают серьезные лица. Хотя Кирилл с серьезным лицом и шутит – так сразу и не поймешь, но я уже привык улыбаться.

    И Акинфеев, и Набабкин мне жестко пихали, всегда за дело. Я выслушивал. Каждый день в ЦСКА мне нужно доказывать свою состоятельность и конкурентоспособность – а дальше я и не заглядываю. В основе я еще вообще не закрепился: все впереди.

    • Карпов дебютировал за первую команду ЦСКА в сентябре 2019 года.
    • С тех пор он провел 16 матчей во всех турнирах.

    Карпов: «Поехал на 10-дневные сборы в «Локо», уже брали, но знакомый сказал: «Тебя ищет ЦСКА»

    Карпов: «За «Зенит» никогда не болел. На «Петровский» ходил только мячи подавать»

    Источник: Sport24

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    03.04.2020 16:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +946

      РМЗ 1 час назад

      Работай Карпов , работай не щадя своих сил

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      Рейтинг: +2527

      Томик 2 часа назад

      Поменьше слушай сумасшедших - всё будет хорошо у тебя. А то научат только ноги отрывать и симулировать.

      0
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      Рейтинг: +143

      Бoрат 5 часов назад

      Как то раз я аларму тоже жестко пихал ( смазку купить забыл , раззява ) . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +14038

      bset 5 часов назад

      Да даже в матчах видно, что Акинфеев на ошибки Карпова спокойней реагирует. С Березуцкими и Игнашевичем там чуть ли не до драки. Бережет, чтобы психологически не надломить.

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      Рейтинг: +10516

      vladimir-7 6 часов назад

      Вообще-то, про Чалова и Обл*кова можно было промолчать, а обратить
      внимание, в первую очередь, на Фернандеса, Магнуссона, Дзагоева,
      Сигурдссона и Щенникова.

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      Рейтинг: +411

      elessar arnor 7 часов назад

      да лан, с Об л я ком протащил Михалыч в основку и норм

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