Карпов: «Акинфеев и Набабкин мне жестко пихали, всегда за дело»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал свои взаимоотношения с партнерами по команде.

– Кто первым восхитил в основе ЦСКА?

– Игорь [Акинфеев], ну это понятно. Влашич. Для молодых важны Дивеев, Чалов, Обляков. Вся эта команда – восторг. Потому что это первая команда.

– Шарлия говорил мне, что боится Акинфеева. У тебя такое есть?

– Моментами побаиваюсь их с Набабкиным, да. Когда делают серьезные лица. Хотя Кирилл с серьезным лицом и шутит – так сразу и не поймешь, но я уже привык улыбаться.

И Акинфеев, и Набабкин мне жестко пихали, всегда за дело. Я выслушивал. Каждый день в ЦСКА мне нужно доказывать свою состоятельность и конкурентоспособность – а дальше я и не заглядываю. В основе я еще вообще не закрепился: все впереди.

Карпов дебютировал за первую команду ЦСКА в сентябре 2019 года.

С тех пор он провел 16 матчей во всех турнирах.

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