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  • Карпов: «Акинфеев и Набабкин мне жестко пихали, всегда за дело»

Карпов: «Акинфеев и Набабкин мне жестко пихали, всегда за дело»

3 апреля 2020, 16:41
5

Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал свои взаимоотношения с партнерами по команде.

– Кто первым восхитил в основе ЦСКА?

– Игорь [Акинфеев], ну это понятно. Влашич. Для молодых важны Дивеев, Чалов, Обляков. Вся эта команда – восторг. Потому что это первая команда.

– Шарлия говорил мне, что боится Акинфеева. У тебя такое есть?

– Моментами побаиваюсь их с Набабкиным, да. Когда делают серьезные лица. Хотя Кирилл с серьезным лицом и шутит – так сразу и не поймешь, но я уже привык улыбаться.

И Акинфеев, и Набабкин мне жестко пихали, всегда за дело. Я выслушивал. Каждый день в ЦСКА мне нужно доказывать свою состоятельность и конкурентоспособность – а дальше я и не заглядываю. В основе я еще вообще не закрепился: все впереди.

  • Карпов дебютировал за первую команду ЦСКА в сентябре 2019 года.
  • С тех пор он провел 16 матчей во всех турнирах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Набабкин Кирилл Карпов Вадим
Комментарии (5)
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vladimir-7
1585926870
Вообще-то, про Чалова и Обл*кова можно было промолчать, а обратить внимание, в первую очередь, на Фернандеса, Магнуссона, Дзагоева, Сигурдссона и Щенникова.
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bset
1585929531
Да даже в матчах видно, что Акинфеев на ошибки Карпова спокойней реагирует. С Березуцкими и Игнашевичем там чуть ли не до драки. Бережет, чтобы психологически не надломить.
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Томик
1585940150
Поменьше слушай сумасшедших - всё будет хорошо у тебя. А то научат только ноги отрывать и симулировать.
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РМЗ
1585943901
Работай Карпов , работай не щадя своих сил
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Бухбух
1585968121
Судя по косякам Карпову пихали не жестко, а мягко.
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