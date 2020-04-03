Карпов: «Поехал на 10-дневные сборы в «Локо», уже брали, но знакомый сказал: «Тебя ищет ЦСКА»

Защитник Вадим Карпов рассказал, как в 15 лет оказался игроком ЦСКА.

– Из Питера ты мог попасть не в ЦСКА, а в «Локомотив». Как они тебя упустили?

– Поехал к ним на десятидневные сборы с 2002-м годом рождения. Меня уже брали – надо было на зиму съездить домой, за вещами. Но один знакомый сказал: «Тебя ищет ЦСКА». Дал номер, я – отцу. Он договорился.

Приехали в Москву на тренировку, но опоздали – ее перенесли на более раннее время. Несмотря на это, тренер и директор школы ЦСКА подошли: «Вот тебе форма и комната». Отец сказал: «Ну ты присмотрись к ребятам, как играют, как тренер». В тот же день сижу в комнате, ко мне вбегает тренер с выпученными глазами, кричит: «Давай сюда документы! Пойду тебя заявлять». Я испугался, отдал – и так оказался в ЦСКА.

А отец-то не знал. Звонит назавтра: «Ну как, нравится тебе?» – «Да, нравится». – «Можешь сдавать документы». – «Хорошо, отнесу». Хотя уже давно отнес.