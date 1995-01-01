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    Карпов: «Поехал на 10-дневные сборы в «Локо», уже брали, но знакомый сказал: «Тебя ищет ЦСКА»

    Защитник Вадим Карпов рассказал, как в 15 лет оказался игроком ЦСКА.

    – Из Питера ты мог попасть не в ЦСКА, а в «Локомотив». Как они тебя упустили?

    – Поехал к ним на десятидневные сборы с 2002-м годом рождения. Меня уже брали – надо было на зиму съездить домой, за вещами. Но один знакомый сказал: «Тебя ищет ЦСКА». Дал номер, я – отцу. Он договорился.

    Приехали в Москву на тренировку, но опоздали – ее перенесли на более раннее время. Несмотря на это, тренер и директор школы ЦСКА подошли: «Вот тебе форма и комната». Отец сказал: «Ну ты присмотрись к ребятам, как играют, как тренер». В тот же день сижу в комнате, ко мне вбегает тренер с выпученными глазами, кричит: «Давай сюда документы! Пойду тебя заявлять». Я испугался, отдал – и так оказался в ЦСКА.

    А отец-то не знал. Звонит назавтра: «Ну как, нравится тебе?» – «Да, нравится». – «Можешь сдавать документы». – «Хорошо, отнесу». Хотя уже давно отнес.

    • 17-летний защитник прошлой осенью дебютировал за ЦСКА в матче против «Лудогорца» в Лиге Европы.
    • На его счету 10 сыгранных матчей.

    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1903

      Hektor 84 26 минут назад

      Главное больше не устраивать цирк, как в игре со спартаком.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3194

      Alekxei Z. 1 час назад

      Вот про этого парня можно сказать , Засланный козачёк.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22100

      zra78 2 часа назад

      Самое лучшее в этой статье,как они тебя УПУСТИЛИ!!!!!))))))))))))))))) Они и не помнят про него и крестятся от радости,что не помнят!

      3
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      Рейтинг: +231

      New Life 2 часа назад

      Военкомат тоже будет искать в свое время, симулянт ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14029

      bset 3 часа назад

      Красава. Набирайся опыта, а то последние матчи напряженные были. А так, 17 лет, все впереди. Главное в России долго не засиживаться.

      2
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      Рейтинг: +212

      Mityai90 3 часа назад

      В статистику забыли добавить сколько на его счету пропущенных голов

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