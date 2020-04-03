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  • Карпов: «Поехал на 10-дневные сборы в «Локо», уже брали, но знакомый сказал: «Тебя ищет ЦСКА»

Карпов: «Поехал на 10-дневные сборы в «Локо», уже брали, но знакомый сказал: «Тебя ищет ЦСКА»

3 апреля 2020, 10:02
7

Защитник Вадим Карпов рассказал, как в 15 лет оказался игроком ЦСКА.

– Из Питера ты мог попасть не в ЦСКА, а в «Локомотив». Как они тебя упустили?

– Поехал к ним на десятидневные сборы с 2002-м годом рождения. Меня уже брали – надо было на зиму съездить домой, за вещами. Но один знакомый сказал: «Тебя ищет ЦСКА». Дал номер, я – отцу. Он договорился.

Приехали в Москву на тренировку, но опоздали – ее перенесли на более раннее время. Несмотря на это, тренер и директор школы ЦСКА подошли: «Вот тебе форма и комната». Отец сказал: «Ну ты присмотрись к ребятам, как играют, как тренер». В тот же день сижу в комнате, ко мне вбегает тренер с выпученными глазами, кричит: «Давай сюда документы! Пойду тебя заявлять». Я испугался, отдал – и так оказался в ЦСКА.

А отец-то не знал. Звонит назавтра: «Ну как, нравится тебе?» – «Да, нравится». – «Можешь сдавать документы». – «Хорошо, отнесу». Хотя уже давно отнес.

  • 17-летний защитник прошлой осенью дебютировал за ЦСКА в матче против «Лудогорца» в Лиге Европы.
  • На его счету 10 сыгранных матчей.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Карпов Вадим
Комментарии (7)
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Mityai90
1585899108
В статистику забыли добавить сколько на его счету пропущенных голов
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bset
1585899810
Красава. Набирайся опыта, а то последние матчи напряженные были. А так, 17 лет, все впереди. Главное в России долго не засиживаться.
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New Life
1585900957
Военкомат тоже будет искать в свое время, симулянт ?
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zra78
1585901279
Самое лучшее в этой статье,как они тебя УПУСТИЛИ!!!!!))))))))))))))))) Они и не помнят про него и крестятся от радости,что не помнят!
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Hektor 84
1585909232
Главное больше не устраивать цирк, как в игре со спартаком.
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oyabun
1585911531
Обычно новичками в команде восхищаются, если удачно вписались в игру, либо в обратном случает отправляют в глухой запас, как было у нас с Рошей. Тут же уникальный случай, молодой защитник постоянно в составе, но в игре гавнюк гавнюком, каких давно не видели.
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Каратель помойников
1585932909
В свете последних вью открывается все больше правды-за Зину никто не болеет и никогда не болел за раздутый газовый мешок
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