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    Карпов: «За «Зенит» никогда не болел. На «Петровский» ходил только мячи подавать»

    Защитник ЦСКА Вадим Карпов ответил на вопрос, поддерживал ли он «Зенит», когда жил в Санкт-Петербурге.

    – Ты притапливал за «Зенит»?

    – Никогда не болел. На «Петровский» ходил только подавать мячи в паре товарищеских матчей. Питер мы выбрали для переезда потому, что там пробиться легче, чем в Москве. Плюс родственники.

    • Семья Карпова переехала в Санкт-Петербург, чтобы сын мог заниматься футболом на более серьeзном уровне.
    • Игрок занимался в футбольной школе «Смена» и СДЮШОР «Зенит».
    • В 15-летнем возрасте он ушeл в ЦСКА.

    Карпов: «Поехал на 10-дневные сборы в «Локо», уже брали, но знакомый сказал: «Тебя ищет ЦСКА»

    Источник: Sport24

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    03.04.2020 14:23
    Комментарии21
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      Рейтинг: +403

      ZENIT*** 2 часа назад

      Блеяние вшивой овцы! ФУУУ!

      0
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      Рейтинг: +676

      Гавроша 3 часа назад

      Ну кто у нас работает - такому ублюдку мячи доверили подавать! Пусть валит в масквабад - и там всех продаст!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19177

      пьяныйхоровод 3 часа назад

      Такой и соперникам может подыгрывать. Так что свалил - и збсь .

      0
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      Рейтинг: -171

      Аден 4 часа назад

      парню стыдно, что он был в системе поМоечного бЗенита. гы-гы-гы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +676

      Гавроша > Аден 3 часа назад

      Стыдно за тебя и твою помойку!

      0
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      Рейтинг: +3445

      BarStep 5 часов назад

      Такова суть любого лимитчика..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3760

      порт 7 часов назад

      Да как то пох.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      valkam72 7 часов назад

      Ахаха. Кому впёрся этот синит? Болеть за синит - позор на всю жизнь. Никогда не отмыться от вони бомжей. А где моя девчулька по кличке пьяныйхороводик?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3733

      3a zenit 8 часов назад

      но стыдно за Спартак!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2741

      Борат 9 часов назад

      и мыло в душевой не ронял, просто с детства за спартак !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +143

      Бoрат > Борат 4 часа назад

      Боратик - душка , он не забыл , не забыл мой " урок " ( мыло в душевой - какая прелесть ) , я аж прослезился . Гыгыгы .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2419

      Давид59 9 часов назад

      Не очень верится. Вся ребятня из Смены и СДЮШОР мечтала попасть в Зенит. Просто так надо говорить, когда играешь за другой клуб. Иначе будут проблемы с фанатами

      6
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      Рейтинг: +429

      _Marqella_ > Давид59 8 часов назад

      Ну после таких слов,они(проблемы) уже начались...))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      GreyDM > Давид59 8 часов назад

      Он же не коренной петербуржец, возможно футбольные симпатии укрепились в нём до переезда в Питер?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -58

      Фанат Рубина > Давид59 8 часов назад

      хаххаха мечтают попасть та может и да, но в зените на воспитанников своей смены и сдюшор не расчитывают. им легче обезьяну из барсу выписать и из венусуэлы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2419

      Давид59 > Фанат Рубина 4 часа назад

      Эта проблема не обошла ни Ливерпуль, ни Барсу, ни Баварию. Там тоже с большим успехом бегают и африканцы и южноамериканцы

      0
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      Рейтинг: +3733

      3a zenit > Фанат Рубина 3 часа назад

      "та может" хахил ))

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