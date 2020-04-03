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  • Карпов: «За «Зенит» никогда не болел. На «Петровский» ходил только мячи подавать»

Карпов: «За «Зенит» никогда не болел. На «Петровский» ходил только мячи подавать»

3 апреля 2020, 14:23
13

Защитник ЦСКА Вадим Карпов ответил на вопрос, поддерживал ли он «Зенит», когда жил в Санкт-Петербурге.

– Ты притапливал за «Зенит»?

– Никогда не болел. На «Петровский» ходил только подавать мячи в паре товарищеских матчей. Питер мы выбрали для переезда потому, что там пробиться легче, чем в Москве. Плюс родственники.

  • Семья Карпова переехала в Санкт-Петербург, чтобы сын мог заниматься футболом на более серьeзном уровне.
  • Игрок занимался в футбольной школе «Смена» и СДЮШОР «Зенит».
  • В 15-летнем возрасте он ушeл в ЦСКА.

Карпов: «Поехал на 10-дневные сборы в «Локо», уже брали, но знакомый сказал: «Тебя ищет ЦСКА»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Карпов Вадим
Комментарии (13)
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Rabinovi_ch
1585914079
Ну обычный прихлибатель. Родина там, где жопа в тепле.
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Давид59
1585916431
Не очень верится. Вся ребятня из Смены и СДЮШОР мечтала попасть в Зенит. Просто так надо говорить, когда играешь за другой клуб. Иначе будут проблемы с фанатами
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3a zenit
1585919657
но стыдно за Спартак!
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valkam72
1585922061
Ахаха. Кому впёрся этот синит? Болеть за синит - позор на всю жизнь. Никогда не отмыться от вони бомжей. А где моя девчулька по кличке пьяныйхороводик?
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порт
1585923835
Да как то пох.
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BarStep
1585928669
Такова суть любого лимитчика..
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ZENIT***
1585939567
Блеяние вшивой овцы! ФУУУ!
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