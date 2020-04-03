Карпов: «За «Зенит» никогда не болел. На «Петровский» ходил только мячи подавать»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов ответил на вопрос, поддерживал ли он «Зенит», когда жил в Санкт-Петербурге.

– Ты притапливал за «Зенит»?

– Никогда не болел. На «Петровский» ходил только подавать мячи в паре товарищеских матчей. Питер мы выбрали для переезда потому, что там пробиться легче, чем в Москве. Плюс родственники.

Семья Карпова переехала в Санкт-Петербург, чтобы сын мог заниматься футболом на более серьeзном уровне.

Игрок занимался в футбольной школе «Смена» и СДЮШОР «Зенит».

В 15-летнем возрасте он ушeл в ЦСКА.

Карпов: «Поехал на 10-дневные сборы в «Локо», уже брали, но знакомый сказал: «Тебя ищет ЦСКА»